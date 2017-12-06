YDÜ'de parkinson hastalığı ve tedavasi konuşuldu

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından,bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve öne çıkan konuların tartışıldığı “Periyodik Konferanslar Dizisi”ninikincisi yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi, 1 numaralı salonda gerçekleştirilen konferansın konuğu, Mayıs 2017’de yayınlanan “Bilim’e Yön Veren 100 Türk” listesine 71. sırada yer alan Beyin Araştırmaları Derneği, Türkiye Alzheimer Derneği ve Alzheimer Vakfı’nın kurucusu, Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. K. Murat Emre oldu.

Prof. Dr. K. Murat Emre "Alzheimer hastalığı nedir ve tedavisinde neredeyiz?" başlıklı sunum yaparak, Alzheimer hastalığının nedenleri, yeni tanı ve tedavi şekilleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca konferansta Alzheimer hastalığıyla ilgili yapılan yeni bilimsel çalışmalardan bahsetti.

Alzaheimer’a Neden Olan Unutkanlık ve Nasıl Ortaya Çıktığı Anlatıldı…

Alzheimer hastalığının yaşlılıkta görülen bunamanın sebeplerinden bir tanesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Emre, hastalığın en önemli belirtilerinin sık tekrarlanan ve yaşamı etkileyen unutkanlıklar olduğunu kaydetti.Alzheimer hastalarının beyninde amiloid denen protein birikimi, klinik belirtiler, hastanın unutkanlığının ortaya çıkmasına neden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Emre, “Genetik faktörlerin beyinde amiloid plakların oluşması ve hastalığın ortaya çıkmasında neden olabilmektedir.

Son yıllarda beyinde amiloid plakların oluşumunu önleyen ve temizlenmesini sağlayan aşılar üzerinde bilimsel çalışmalar yapılıyor. İlerleyen yıllarda şuan çalışmaların araştırması yapılan aşıların sonuçları alınacak ve Alzheimer hastalığı üzerindeki tedavi edici etkileri belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesinden Memnuniyetini Dile Getirdi…

Alzheimer Hastalığı konusunda çok sayıda uluslararası yayını ve kitapları bulunan, yaptığı bilimsel yayınlara dünya çapında 3500’ün üzerinde atıf yapılan Prof. Dr. Emre konuşmasında, yurt dışında ve Türkiye’de Alzheimer hastalığı konusunda yıllardır yaptığı araştırmalar ve deneyimlerinden bahsederek,Yakın Doğu Üniversitesine davet edilmekten duyduğu memnuniyeti de belirtti.