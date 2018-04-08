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YDÜ’de Sağlık Alanında Öğrenci Proje Yazım Kursu Düzenlendi…

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık alanında lisans eğitimi alan öğrencilere yönelik Sağlık Alanında Öğrenci Proje Yazım Kursu gerçekleştirildi.
YDÜ’de Sağlık Alanında Öğrenci Proje Yazım Kursu Düzenlendi…

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM), Öğrenci Dekanlığı ve Tıp Öğrencileri Birliği iş birliğiyle, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık alanında lisans eğitimi alan öğrencilere yönelik Sağlık Alanında Öğrenci Proje Yazım Kursu gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Öğrencilerin Bilimsel gelişimine katkı sağlamak adına sağlık alanında eğitim alan lisans öğrencilerine yönelik ilk kez düzenlenen ve dört oturumda gerçekleştirilen kursta, öğrencilerin bilimsel araştırma basamaklarını öğrenmeleri ve araştırmalarını doğru temeller üzerine oturtmalarını hedefleyen eğitimler verildi. 

Kurs kapsamında, Prof. Dr. Murat Sayan “Bilim Felsefesi”,  Prof. Dr. Nerin Bahçeciler Önder “Etik Kurallar”, Prof. Dr. Seda Vatansever “Projenin Anatomisi” ve Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov  “Sağlıkta Öncelikli Alanlar” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Kursta, ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ “Nobel’e Yolculuk” konulu sunum yaptı.

Üniversite Birimlerinin İşleyişi Anlatıldı… 

Kursun açılış konuşmasını Tıp Öğrencileri Birliği adına yapan Enes Potoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği'nin bugün dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil edildiğini belirterek, öğrenci birliğinin bugüne kadar kat ettiği yolları anlattı.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Seda Vatansever de yaptığı konuşmada, BAP'ın işleyişi, bilimsel çalışmalara katkısı ve bilimsel ilerleme üzerindeki etkisi  hakkında katılımcılara bilgilerini aktardı. 

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilimsel süreçteki ilerlemesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Bilim insanlarının öğrencilerle bir araya gelmesinin üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar için çok önemli olduğunu ve bundan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Son oturumu soru cevap şeklinde gerçekleştirilen kurs sonunda katılımcılar belge almaya hak kazandılar. 

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