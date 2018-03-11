  • BIST 116.915
  • Altın 162,249
  • Dolar 3,8094
  • Euro 4,6962
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAhmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi

YDÜ'de Tamer Levent rüzgarı esti

»
YDÜ'de Tamer Levent rüzgarı esti
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nde Tamer Levent Rüzgarı Esti!

Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü, ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tamer Levent’in, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki söyleşisi, çok yoğun ilgi ile gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, son dönemin popüler dizilerinden İstanbullu Gelin’de, Avukat Garip rolü ile büyük beğeni toplayan deneyimli sanatçı; geçmişten gelen tecrübesi ve son dönemde başarılı dizi yapımlarındaki dikkat çeken karakterleri ile ilgili pek çok bilgiyi, TRT’de yıllarca kültür ve sanat program yapımcılığı ve sunuculuğu görevlerini üstlenen eşi Seynan Levent ile birlikte katıldığı, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümü tarafından, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümü mezunlarından Ömer Evre ile işbirliğiyle organize edilen söyleşide katılımcılarla paylaştığı belirtildi.

Söyleşide Eğitsel Derinlik!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleştirilen söyleşide, sanat ve hayat ekseninde insan ele alındı. Tamer Levent, katılımcılara yönelttiği sanatın tanımı sorusu ile başladığı sözlerini, gelen farklı yanıtlar üzerinden, sanatın önemini vurgulayıcı yönde ve söyleşiye eğitsel bir derinlik kazandıracak şekilde sürdürdü. 

Katılımcılardan gönüllüleri sahneye davet eden Levent, interaktif bir iletişim ortamı sağlayarak, insan ve sanat ekseninde, farkındalık yaratacak bir sunum gerçekleştirdi. İnsanın “bir şeyler yapma içgüdüsü”nü bir kez daha katılımcılar önünde, gönüller aracılığı ile ortaya çıkaran Tamer Levent; bu içgüdünün önemine işaret ederek, sanatın icrasında da ne denli önemli olduğunu ifade etti. Katılımcılardan da yoğun ilgi gören söyleşinin bu bölümünde, söyleşinin tamamında da söz konusu olduğu şekilde, yöneltilen sorular, Tamer Levent tarafından aydınlatıcı şekilde yanıtlandı.

“Senaryo ve Karakterlerin Derinliği Olmalı; Duygu Karşıya Geçmeli”

Son dönemdeki dizi yapımları ile ilgili açıklamalarında Tamer Levent, yazılan senaryolarda, insan odaklı olunması ve toplum içerisinden, çevremizdeki bireylerle ortak özellikler taşıyan karakterler yaratılması gerektiğini vurgularken; karakterleri izlerken, evet benim ailemden birine benziyor-çevremden birine benziyor duygusu yaratıldığı zaman, başarılı olunacağını ifade etti.

Levent, karakterlerin gerçek hayattan bireylere benzerliğinin yanı sıra, oyuncu tarafından da iyi işlenerek ve derinliği kurularak verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Sanata Evet!”

Söyleşinin sonunda, Tamer Levent’in çağrısı ile, tüm katılımcıların coşkulu bir şekilde, “Sanata Evet!” demesi ve ardından, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından, Tamer Levent ve Seynan Levent’e plaketlerinin takdim edildi.

Tamer Levent ve Seynan Levent’e katılımları ve son derece eğitsel nitelikte söyleşi için Yakın Doğu Üniversitesi ve öğrencileri adına teşekkürlerini sunan, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TVve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, sanat adına önemli değerleri öğrencileri ve toplumla buluşturmaya devam etme hedefinde olduklarını vurgularken; organizasyon sürecindeki desteği için, eski mezunlarından Ömer Evre’ye; etkinlik sorumlularından YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ise , öğrencilerinin de organizasyon sürecindeki aktif katılımlarından bahisle, danışmanlığını sürdürdüğü Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Kulübü’ne teşekkürlerini sundular.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDK Öğrencilerinden Sigara Üzerine Farkındalık Yaratan Film Projesi…09 Mart 2018 Cuma 19:30
  • “Kadına Şiddet” olaylarında sosyal hizmet uzmanlarının görevi büyük09 Mart 2018 Cuma 19:30
  • Gençlerde Madde Bağımlılığına Engel Olmada Ebeveynlere Büyük Rol ve Sorumluluklar Düşüyor!08 Mart 2018 Perşembe 19:11
  • LAÜ Öğretim Görevlisi Çam: Kadın, birçok ülkede her daim bir mücadele içindedir08 Mart 2018 Perşembe 19:09
  • YDÜ Yabem Yunanca Dil Eğitimleri 26 Martta Başlayacak08 Mart 2018 Perşembe 19:09
  • DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan anlamlı etkinlik08 Mart 2018 Perşembe 19:08
  • DAÜ, III. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişim Yarışması projeleri sergileniyor 08 Mart 2018 Perşembe 19:07
  • Özyiğit: “Bu toprakların yarınları bizim sorumluluğumuzdadır”08 Mart 2018 Perşembe 16:29
  • YDÜ ve İtalyan MAGI Group arasında ortak işbirliği protokolü imzalandı08 Mart 2018 Perşembe 14:38
  • Apple logosunun tasarımcısı Rob Janoff DAÜ’ye geliyor07 Mart 2018 Çarşamba 18:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti