YDÜ’de uluslararası yoga eğitmenlik eğitimi başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında deneyimli yoga eğitmenleri Bora Ercan ve Özlem Var yönetiminde, günümüzde gittikçe daha fazla kesimin ilgi odağı haline gelen Yoga öğretisi ile ilgili detaylı bir Yoga Eğitmenlik Eğitimi açılıyor.

Eğitim, Uluslararası Onaylı Sertifikasyona sahip olmasının yanında, bu detayda bir Yoga’da Uzmanlaşma Programı’nın ilk kez bir üniversite çatısı altında yapılması ve üniversitenin sertifikasyonuna da sahip olması ile öne çıkıyor.

23 Kasım 2017 – 1 Nisan 2018 tarihleri arasında yer alacak 200 saatlik Uluslararası Onaylı Yoga Eğitmenlik Eğitimi 7 Modül ve modüllerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek inzivadan oluşuyor.

Eğitimin baş eğitmenlerinden Bora Ercan, 2003 yılından bu yana profesyonel olarak yoga eğitmenliği yapıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi’nde yer alacak eğitimde Yoga’nın farklı alanlarında uzman bir çok eğitmen de yer alıyor.

Yoga Anatomi’de Serhan Bulut, Transformational Hatha Yoga’da Maria Theocharous, asana modifikasyonlarında Özge Altay, Spor-Yoga ilişkisinde YDÜ Öğretim elemanıAyla Bicen, ileri düzey asanalar ve baş ve kol dengelerinde güçlenme metodları ile Salih Gökhan’ın dersler vereceği Yoga Eğitmenlik Eğitimi detaylı ve derin programı ile dikkat çekiyor.

Eğitim programının baş eğitmenlerinden olan ve Sonsuzluk Paradoksları, Platon, Wittgenstein, Zen, Yoga Felsefesi, Akdeniz ve Ortadoğu Mitolojisi, Kültürel Antropoloji, Eski Yunan Dünyası üzerine uzun yıllardır çalışan Bora Ercan, 2003 yılından bu yana profesyonel olarak yoga eğitmenliği yapıyor. Ercan, Türkiye ve dışında çok sayıda eğitim seminerleri veriyor. Kitapları ve çevirileriyle Türkçe konuşulan coğrafyalarda yoga kültürünün yayılmasına, köklenmesine uzun yıllardır katkıda bulunan, yazdığı kitapların bazıları İngilizce ve Farsça’ya da çevrilen Bora Ercan 2010 yılından beridir İstanbul, İzmir ve Kıbrıs'ta yoga eğitmenlik programları açıyor ve yönetiyor.

Özlem Var ise 2000 yılının başlarından beridir bütünsel sağlık yöntemleri , tamamlayıcı şifa terapileri üzerine çalışıyor. Bugüne kadar adamızdaki önemli stüdyolarda, ağırlıklı olarak Hatha ve Yin Yoga dersleri veren ve düzenli aralıklarla Yoga Atölyeleri düzenleyen Özlem Var, Yoga derslerine son bir yıldır Yakın Doğu Üniversitesi’nde devam ediyor.

Özellikle enerji beden, çakra sistemi, yoga pozlarının beden, zihin, ruh bütünlüğünde etkileri, meditasyon, Yoga ve yaratıcı enerji ve nefes çalışmaları üzerine çalışan ve atölyeler düzenleyen Özlem Var, son yıllarda öne çıkan Mandala Sanatı ile ilgili de yoğun olarak çalışıyor, eğitimler veriyor.

Bora Ercan matematik ve felsefe, Özlem Var ise sosyoloji alanında aldıkları eğitimleri Yoga derslerine yansıtarak farklı eğitim programları ve atölye çalışmaları yürütüyolar.

Yakın Doğu Üniversitesi evsahipliğinde açılan Yoga Eğitmenlik Programı Adamızda ilk kez bir üniversite sertifikasyonuna da sahip eğitim olacak. Yoganın bütüncül ve bütünleyici yönünü öne çıkaran program felsefeden anatomiye antik metinlerin çözümlemesinden günümüzün yoga tarzlarına kadar pek çok konu başlığını içeriyor.

Sadece Yoga Eğitmeni olmak değil, kişisel gelişim alanında çalışmak isteyenlere de açık olarak düzenlenene eğitim ile ilgili detaylı bilgi için Program Eğitmeni ve Koordinatörü Özlem Var ile 0548 865 33 63 numaralı telefondan iletişime geçilebilir.