YDÜ'de “Üniversite Hazırlık Programını” Başarıyla Tamamlayan Öğrenciler Sertifikalarını Aldılar…

Ülkelerarası lise eğitim sistemi farklıları nedeniyle öğrencilerin üniversiteye kabullerinde gerekli şartların sağlanabilmesi için Yakın Doğu Üniversitesinde yürütülen Üniversite Hazırlık Programı (Foundation Programme) tamamlandı.

Öğrencilere, temel bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanmalarına destek sağlayan Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilimler gibi alanlarda destekleyici temel dersler verilen, 2017-2018 Güz Dönemi Foundation Programını başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları verildi. Öğrenciler, bahar dönemi itibarı ile Yakın Doğu Üniversitesinde eğitim almaya hak kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkala İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no’lu Toplantı Salonu 'da gerçekleştirilen sertifika töreninde öğrenciler sertifikalarını alarak, Eczacılık, Hemşirelik, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerde eğitim almaya hak kazandılar.

Öğrenciler Meslek Hayatlarına Adım Atacakları Başlangıcı Başarıyla Tamamladı

Törenin açılış konuşmasını yapan Üniversite Hazırlık Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu, öğrencilerin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgilerle, meslek sahibi olmaları için atmış oldukları başlangıç adımını birlikte gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Uncu, başarıya ulaşmanın harika bir duygu olduğunu ancak başarıya ulaşmanın da kolay olmadığını söyleyerek öğrencilerin, yaşamlarına karşı olumlu bir tutum takınmalarının, görev ve sorumluluklarını yerine getirmenin, dürüstlük sahibi, gelişmeye ve değişmeye açık olmalarının önemine vurgu yaptı. Öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi ailesine katılma hedefi ile gerekli olan temel eğitimleri 1 yıllık program ile tamamladığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu, “Programda emeği geçen öğretim üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Foundation Program Nedir?

Ülkelerarası farklılık gösteren lise eğitimlerinde öğrencilerin üniversiteye kabullerinde gerekli şartların sağlanabilmesi için Foundation (Hazırlık) programlarını düzenleniyor. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından bu amaca yönelik olarak uygulanan Foundation eğitimi iki temel bölümden oluşan 1 yıllık bir programdır. Eğitimin ilk aşamasında akademik eğitim için öğrencilerin ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandıkları Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilimler gibi alanlarda destekleyici temel dersler veriliyor. Eğitimin ikinci aşamasında is öğrencilere okumak istedikleri bölümle ilgili temel bilgi, beceri, ve yeterlilikleri kazanmalarına yönelik içerikte bir eğitim sunuluyor. Bu dersler çoğunlukla bölümün giriş dersleri olmaktadır. Öğrenciler, Foundation eğitiminde okumak istedikleri bölüme göre hazırlanırlar ve Foundation eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesine kabul edilirler.