YDÜ'de Yanak Dokusundan Yeni Damak Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalına yumuşak damağında iyileşmeyen yara şikayeti ile başvuran 61 yaşındaki Şaban Aydemir, yumuşak damak kanserini işaret eden patoloji sonucunun ardından ameliyat edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalına yumuşak damağında iyileşmeyen yara şikayeti ile başvuran 61 yaşındaki Şaban Aydemir, yumuşak damak kanserini işaret eden patoloji sonucunun ardından ameliyat edildi. Kanserli bölge temizlendi, yanak mukozasından yeni damak yapıldı. Bu operasyon hastanın yemek yeme, yutma ve konuşma fonksiyonunun korunması açısından ülkemizde bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir, damağında kapanmayan yara nedeniyle başvuran hastanın gerçekleştirilen tetkiklerinde yumuşak damak kanserine rastlandığını bildirdi. Kanserli bölgenin temizlenip, yanak mukozasından yararlanmak suretiyle yeni damak yapıldığını belirten Prof. Dr. Ferhat Erişir, böylelikle hastanın yaşam kalitesinin korunduğunu söyledi.

Yutakla ağız arasında yer alan ve adalelerden oluşan yumuşak damak yutma esnasında yemeklerin buruna kaçmasını engelliyor.

Prof. Dr. Ferhat Erişir; “Hastanın Yemek Yiyebilme ve Konuşabilme Fonksiyonlarını Korumuş Olduk.”

Hastanın yumuşak damağının, ağızdan çevrilmiş olan mukoza ile yeniden oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. Ferhat Erişir, ameliyat sonrası hastanın çok rahat yemek yiyebildiğini ve hafif bir bozukluk olmasına rağmen konuşabildiğini ifade etti.

“Eş zamanlı olarak hem kanserli dokuları temizlemek, hem de yanaktan damak yapmak büyük ve meşakkatli bir operasyondur. Ekip olarak hastanın cerrahi işlemini başarıyla gerçekleştirdik” şeklinde konuşan Prof. Dr. Ferhat Erişir, sınır dokuların da alınmasıyla ameliyat sırasında tümörlü dokunun tamamen temizlendiğini söyledi.

Prof. Dr. Ferhat Erişir; “Boyun Lenflerine Sıçrayan Kanserli Dokular da Tamamen Temizlendi .”

Kanserli dokunun yoğun olarak yumuşak damağın sağ kısmında yer alması ve lezyonların sağ boyun lenflerine de sıçramış olması nedeniyle sağ boyun lenfleri tamamen temizlenen hastanın, sol boyun lenfleri de önlem amaçlı alındı. Hastanın tedavisine ilerleyen süreçte radyoterapi uygulaması ile devam edilecek.

Şaban Aydemir ise “Hocalarım sayesinde gülerek geldiğim Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden, 1 aylık tedavi süreci sonrası yine gülerek taburcu oldum. Başarılı bir operasyon oldu. Ferhat hocam ve ekibinden, ayrıca benimle ilgilenen hemşireler ve tüm sağlık çalışanlarından çok memnunum. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim” ifadeleri ile memnuniyetini dile getirdi.

Ağız İçi Kanserleri Belirtileri

Ağız içerisinde küçük dilin üst kısmında yer alan yumuşak damak, ağız kanserleri açısından riskli bölgeler arasında yer almaktadır. Genellikle ağrı şikayetinin ileri evrelerde ortaya çıktığı ağız içi kanserlerinde, beyaz veya kırmızı renkli alanların varlığı hastalığın ilk belirtileri arasında yer alır. İlerleyen süreçte, iki haftadan uzun süreli iyileşmeyen yaralar, hassasiyet, tahriş, dokuda bozulma, yutkunmada zorlanma, his kaybı ve şişlikler ağız içi kanserlerini akla getirmelidir.