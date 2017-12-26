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YDÜ’de Yangın ve Yangından Korunma ve Bina Tahliyesi Tatbikatı gerçekleştirildi

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YDÜ’de Yangın ve Yangından Korunma ve Bina Tahliyesi Tatbikatı gerçekleştirildi
Diş Hekimliği Hastanesi’nde Çıkan Yangında Personel Emin Adımlarla Binayı Terk Etti

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği fakülte ve Hastanesi’nde, Sivil Savunma Teşkilat  Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü  ile koordineli olarak “Joint Commission International” (JCI) Akreditasyonu kapsamında personelin yangın ve yangından korunma, Mavi ve Pembe Kod eğitimleri ile Bina Tahliyesi eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan YDÜ Güvenlik Müdürü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Talat Ürer, öncelikli olarak tüm çalışanlara belirtilen konularda film destekli görsel eğitimin ardından, gerçek zamanlı ‘Yangın İhbar ve Alarm Sistemi’ kullanılarak başlatılan bina tahliyesi, personelin aldıkları eğitimi uygulayarak hızlı ve emin adımlarla binayı terk ettiklerini belirtti.

Ameliyathane’de ki Hasta Ambulans İle Başka Bir Sağlık Kurumuna Sevk Edildi

Ardından, ameliyathane de operasyon geçiren bir hastanın hayati fonksiyonlarının riske girmesi sonucu hızlı bir şekilde başka bir sağlık kurumuna (Mavi Kod-Hayati Risk) ambulans ile sevk edildi.

Binada Mahsur Kalanlar Çatıdan Sedye Yardımı İle İndirildi

Daha sonra, binada mahsur kalmış bir personelin çatıdan sedye yardımı ile indirilmesi ve sağlık kurumuna sevk edilmesi eğitimi başarı ile gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi park alanında ise katı ve adi yangının söndürülmesi ile tüp gaz yangınının söndürülmesinin ardından tatbikat sona erdi. Bölgede bulunan diğer fakülte öğrencileri de bu eğitimi yerinde  izleme fırsatı buldular.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan,  Yakın Doğu Üniversitesi,Güvenlik Müdürü,  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Talat Ürer, bu ve buna benzer eğitimlerin devamlı surettte planlı olarak yapıldığını ve personelin istekli ve arzulu dinleme ve izleme durumunda olduklarını,  gerekli tedbirlerin alınarak hertürlü güçlüğün üstesinden gelinebileceğini ve hayatımızda her an karşımıza çıkabilecek  olaylara karşı  bilgileri paylaşmanın yararlı olduğunu belirtti. Talat Ürer ayrıca, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’ne verdikleri destekten dolayı Yakın Doğu Üniversitesi adına teşekkür etti”.

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