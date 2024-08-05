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YDÜ'de “yapay zekanın aşı geliştirme sürecindeki rolü” ele alındı!

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta “yapay zekanın aşı geliştirme sürecindeki rolü” ele alındı!
YDÜ'de “yapay zekanın aşı geliştirme sürecindeki rolü” ele alındı!

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Aşı Geliştirmede Yeni Bir Dönem: Aşı Tasarımını Hızlandırmak İçin Yapay Zekadan Yararlanma” başlıklı seminerde, aşı geliştirme süreçlerinde yapay zeka kullanımının etkileri ele alındı.

Klinik test sonuçlarının analizi ve sonuçların yorumlanmasının yapay zeka desteği ile nasıl yapılabileceğinin mercek altına alındığı seminerde, aşı moleküllerinin tasarımı ve test edilmesi süreçlerinde de yapay zekanın etkili bir şekilde kullanılabileceği vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi araştırmacıları Yrd. Doç. Dr. Zubaida Said Ameen ve Yrd. Doç. Dr. Auwalu Saleh Mubarak’in konuştuğu seminerin  moderatörlüğünü ise Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Uzun üstlendi.

Yrd. Doç. Dr. Auwalu Saleh Mubarak, yapay zekanın aşı geliştirme sürecini nasıl dönüştürdüğünü ele alırken, Yrd. Doç. Dr. Zubaida Said Ameen ise yapay zeka algoritmalarının aşı tasarımını nasıl hızlandırdığı üzerinde durdu. Yapılan sunumlarda, yapay zekanın aşı üretimine ve küresel sağlık sorunlarına olumlu etkide bulunacağının altı çizildi.

Yapay zeka desteği ile aşılar çok daha hızlı geliştirilebilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi araştırmacılarından Yrd. Doç.Dr. Zubaida Said Ameen, geleneksel yöntemlerle aşı geliştirmenin uzun süren ve maliyetli bir süreç olduğunu söyledi. Yapay zekanın bu süreci kısaltarak çok daha yüksek verimlilikle sonuçlar alınmasını sağlayan yeni bir döneme olanak verdiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Zubaida Said Ameen, “Yapay zeka algoritmaları, tahmin ve optimizasyon stratejileri ile aşı tasarımını hızlandırarak küresel sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde etkili olacak”  dedi. Veri kalitesi, hesaplama kaynakları ve laboratuvar sonuçlarıyla entegrasyon gibi zorluklara da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ameen, “Gelişmiş yapay zeka modelleri, gelecekte kişiselleştirilmiş aşılar ve salgınlara karşı kısa sürede daha kesin sonuçları daha fazla ön plana çıkaracaktır” dedi.

Aşı üretiminde yapay zekadan yararlanmak halk sağlığında devrim yaratacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi araştırmacılarından Yrd. Doç. Dr. Auwalu Saleh Mubarak ise bulaşıcı hastalıklarla mücadelede etkili aşıların gerekliliğini vurgulayarak, yapay zeka sayesinde aşıların daha hızlı ve daha düşük maliyetle geliştirilebileceğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Mubarak, yapay zekanın çoklu epitop aşıları ve biyoinformatik analizler aracılığıyla nasıl kullanılabileceğine de değindi. “Az anlaşılmış patojenler için uygun antijenlerin belirlenmesi süreci öngörülemeyen deneme yanılma deneylerini içeriyor. Aşı geliştirme süreci hayvan modellerinde klinik öncesi testler ve insan populasyonlarında klinik araştırmalar gibi aşamaları içeriyor ve bu süreçler yüksek düzeyde emek ve kaynak gerektiriyor” diyen Dr. Mubarak, yapay zekanın aşı geliştirme sürecine entegrasyonunun bu zorlukların üstesinden gelmede önemli bir rol oynayacağını ve halk sağlığı çabalarına büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

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