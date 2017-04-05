 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.037
  • Altın 148,644
  • Dolar 3,7042
  • Euro 3,9464
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

YDÜ’den Başbakan Özgürgün’e altın anahtar onur ödülü

» »
YDÜ’den Başbakan Özgürgün’e altın anahtar onur ödülü
Başbakan Hüseyin Özgürgün, bugün dahi Yunanistan’ın Megali İdea fikrinden vazgeçmediğini; Güney Kıbrıs’ın 1950 Enosis plebisitini kutlama kararının da Kıbrıs'ın geleceğine yeniden karanlık ve kan getirecek bir karar olduğunu söyledi.

Özgürgün, Kıbrıs davasının Türkiyesiz halledilemeyeceğini,  Kıbrıs’ta  eğer  bir adım atılacaksa bunu Türkiye ve  Kıbrıs Türk halkının birlikte atacağını belirtti.

Başbakan Özgürgün, “Bunu,  Kıbrıs’ı Türkiye’den ayırarak ya da Türkiye’yi uzaklaştırarak kimse çözemez.  Bunu anlamaları lazım, Yunanistan’ın da anlaması lazım” dedi.

KKTC’nin  anavatan Türkiye’nin  yardımları ve hibeleri ve Kıbrıs Türk halkının  1930’lu yıllarda başlayan direnişiyle bugünlere geldiğini kaydederek,  mücadelenin bitmediğini,  bitmesinin de çok zor göründüğünü dile getirdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ)  Kıbrıs konulu konferans verdi.

Kütüphane Salon 4’te yer alan  konferansın öncesinde, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel tarafından Başbakan Hüseyin Özgürgün’e  “Yakın Doğu Üniversitesi Altın Anahtar  Onur Ödülü” takdim edildi.

1491403297.jpg

GÜNSEL

YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel ödülü takdim ederken Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün devleti yönetirken aklıyla, dostlarıyla birlikteyken yüreğiyle,  eğitim konusunda ise hem aklı hem yüreğiyle hareket ettiğini ifade etti.

“KIBRIS BM’NİN EN ESKİ SORUNU”

Başbakan Özgürgün ise, ağırlıklı Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin olarak izlediği konferansta, görseller eşliğinde Ada’nın İngilizlerce işgalinden  bugüne Kıbrıs sorununu değerlendirdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün,  Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler’in (BM) en eski ve en büyük sorunu olduğunu, Kıbrıs’ın uluslararası  ilişkilerde de  en eski sorun olduğunu kaydetti.

Başbakan Özgürgün, Kıbrıs sorununun 7 BM Genel Sekreteri eskittiğini, hepsinin de çok uğraştığını ancak Kıbrıs sorununun çözülemediğini belirtti.

Bugün dahi Yunanistan’ın   Megali İdea fikrinden vazgeçmediğini söyleyen Özgürgün, Güney Kıbrıs’ın 1950 Enosis plebisitini kutlama kararının Kıbrıs'ın geleceğine yeniden karanlık ve kan getirecek bir karar olduğunu kaydetti.

BM’NİN 186 SAYILI KARARI

Başbakan Hüseyin Özgürgün,  BM’nin 186 sayılı kararının  Kıbrıs sorununun  1963’te başladığının, 1974’te bir işgal durumu olmadığının kanıtı olduğunu ifade etti.

1974 Barış Harekatı’nı Normandiya da dahil olmak üzere  tarihin en başarılı çıkarmalarından biri olduğunun altını çizen Özgürgün,  Türkiye’nin Garanti ve İttifak Antlaşması’nın  4. maddesine  dayanarak haklı ve meşru müdahalede bulunduğunu vurguladı.

KKTC’NİN İLANI

Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının self determinasyon hakkını kullanarak KKTC’nin ilanını gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, Rum tarafının AB üyeliğinin Garanti Antlaşması’nın birinci maddesine aykırı olduğunu söyledi.

ANNAN PLANI

Özgürgün, Annan Planı’nın KKTC’nin topraklarının neredeyse üçte birinin elden gideceği ciddi toprak tavizi olduğunu, ancak Rumların  bununla da yetinmeyip KKTC’nin topraklarının tamamını istediklerini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Enerji Bakanı Sunat Atun Kıb-Tek yetkilileri sunum yaptı.05 Nisan 2017 Çarşamba 14:06
  • “Pembeni tak, farkındalık yarat!”05 Nisan 2017 Çarşamba 13:48
  • Avrupa’dan KKTC’ye gençlik köprüleri05 Nisan 2017 Çarşamba 12:59
  • Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti...05 Nisan 2017 Çarşamba 12:44
  • Çeşitli ilaçlar alarak canına kıymak istedi...05 Nisan 2017 Çarşamba 11:21
  • Özgürgün: "Dönülecek olan masa, Cenevre'deki masadır"05 Nisan 2017 Çarşamba 11:13
  • Dayanışma'dan tam 5 dilde bildiri05 Nisan 2017 Çarşamba 10:39
  • DEMYAK: “Mağusa şubesinde mali açık kapatıldı”05 Nisan 2017 Çarşamba 09:59
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!05 Nisan 2017 Çarşamba 09:35
  • Meteoroloji’den toz uyarısı04 Nisan 2017 Salı 23:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti