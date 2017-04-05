YDÜ’den Başbakan Özgürgün’e altın anahtar onur ödülü

Başbakan Hüseyin Özgürgün, bugün dahi Yunanistan’ın Megali İdea fikrinden vazgeçmediğini; Güney Kıbrıs’ın 1950 Enosis plebisitini kutlama kararının da Kıbrıs'ın geleceğine yeniden karanlık ve kan getirecek bir karar olduğunu söyledi.

Özgürgün, Kıbrıs davasının Türkiyesiz halledilemeyeceğini, Kıbrıs’ta eğer bir adım atılacaksa bunu Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının birlikte atacağını belirtti.

Başbakan Özgürgün, “Bunu, Kıbrıs’ı Türkiye’den ayırarak ya da Türkiye’yi uzaklaştırarak kimse çözemez. Bunu anlamaları lazım, Yunanistan’ın da anlaması lazım” dedi.

KKTC’nin anavatan Türkiye’nin yardımları ve hibeleri ve Kıbrıs Türk halkının 1930’lu yıllarda başlayan direnişiyle bugünlere geldiğini kaydederek, mücadelenin bitmediğini, bitmesinin de çok zor göründüğünü dile getirdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) Kıbrıs konulu konferans verdi.

Kütüphane Salon 4’te yer alan konferansın öncesinde, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel tarafından Başbakan Hüseyin Özgürgün’e “Yakın Doğu Üniversitesi Altın Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.

GÜNSEL

YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel ödülü takdim ederken Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün devleti yönetirken aklıyla, dostlarıyla birlikteyken yüreğiyle, eğitim konusunda ise hem aklı hem yüreğiyle hareket ettiğini ifade etti.

“KIBRIS BM’NİN EN ESKİ SORUNU”

Başbakan Özgürgün ise, ağırlıklı Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin olarak izlediği konferansta, görseller eşliğinde Ada’nın İngilizlerce işgalinden bugüne Kıbrıs sorununu değerlendirdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler’in (BM) en eski ve en büyük sorunu olduğunu, Kıbrıs’ın uluslararası ilişkilerde de en eski sorun olduğunu kaydetti.

Başbakan Özgürgün, Kıbrıs sorununun 7 BM Genel Sekreteri eskittiğini, hepsinin de çok uğraştığını ancak Kıbrıs sorununun çözülemediğini belirtti.

Bugün dahi Yunanistan’ın Megali İdea fikrinden vazgeçmediğini söyleyen Özgürgün, Güney Kıbrıs’ın 1950 Enosis plebisitini kutlama kararının Kıbrıs'ın geleceğine yeniden karanlık ve kan getirecek bir karar olduğunu kaydetti.

BM’NİN 186 SAYILI KARARI

Başbakan Hüseyin Özgürgün, BM’nin 186 sayılı kararının Kıbrıs sorununun 1963’te başladığının, 1974’te bir işgal durumu olmadığının kanıtı olduğunu ifade etti.

1974 Barış Harekatı’nı Normandiya da dahil olmak üzere tarihin en başarılı çıkarmalarından biri olduğunun altını çizen Özgürgün, Türkiye’nin Garanti ve İttifak Antlaşması’nın 4. maddesine dayanarak haklı ve meşru müdahalede bulunduğunu vurguladı.

KKTC’NİN İLANI

Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının self determinasyon hakkını kullanarak KKTC’nin ilanını gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, Rum tarafının AB üyeliğinin Garanti Antlaşması’nın birinci maddesine aykırı olduğunu söyledi.

ANNAN PLANI

Özgürgün, Annan Planı’nın KKTC’nin topraklarının neredeyse üçte birinin elden gideceği ciddi toprak tavizi olduğunu, ancak Rumların bununla da yetinmeyip KKTC’nin topraklarının tamamını istediklerini dile getirdi.