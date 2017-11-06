YDÜ'den bitkilerden elde edilen maddelerle ilaç üretimine yönelik araştırma

Yakın Doğu Üniversitesi,“Uluslararası Multidisipliner İlaç Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu" (DRD 2017)Kongresi’nde temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (ILARUD) tarafından Erzurum’da gerçekleştirilen Kongre’ye,Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Filiz Meriçlidavetli konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Filiz Meriçli, kongrede, “Bazı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Tıbbi Bitkileri Üzerinde Araştırmalar” başlıklı sunum yaptı.

Etkili bileşikleri ve biyolojik aktiviteleri üzerinde çalıştıkları önemli bazı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tıbbi bitkileri ile ilgili araştırma sonuçlarını paylaştığı konuşmasında,bitkiden izole edip kimyasal yapılarını saptadıkları etken madde gruplarından flavonoitler, uçucu yağlar ve alkaloitler ile ilgili önemli araştırma sonuçlarını aktardı.

Dağ Çayından Meyan Pastili Üretme Çalışmaları Yürütülüyor…

Prof. Dr. Meriçli, Trabzon’dan toplanan ve zehirli bir bitki olanAconitum nasutum bitkisinin köklerinden dünyaca yeni bir madde elde ettiklerini ve bu maddeye TRABZONİN adını verdiklerini belirtti.

Meyan bitkisinden de öksürükte yararlanılacak özel bir meyan pastili üretme çalışmaları yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Meriçli bunu içinde endemik monotipik bir aromatik bitki olan Dorystoechas hastata (çalba,dağ çayı) yapraklarından elde ettikleri uçucu yağı pastil formülasyona eklediklerini aktardı.

Bu uçucu yağın pastile antimikrobiyal etki kazandırmış olduğunu dile getiren Prof. Dr. Meriçli, patent alma aşamasında olduklarını da sözlerine ekledi.

Bitkilerden elde edip yapısını tayin ettikleri dünyaca yeni maddeler ile ilaç üretimine yönelik araştırmaları büyük ilgi toplayan Prof.Dr.Meriçli,konuşmasının devamında “Bilim insanları olarak üretilen bilginin, topluma yararlı ürünlere dönüşmesi için multidisipliner çalışmalar ve üniversite-sanayi işbirliğinin çokönemli ve gerekli” olduğunu ifade etti.

Harup’dan Kilo Kontrolü ve Diyabetik Sorunlar çiğneme tableti geliştirilecek…

Yakın Doğu Üniversitesi BAP Biriminin desteklediği projelerdende örnekler veren Prof.Dr.Filiz Meriçli, Kıbrıs’ın önemli bir tıbbi bitkisi olan Ceratonia siliqua (harup) meyvesinden de Farmasötik Teknoloji ve Farmakoloji işbirliğinde multidisipliner bir çalışma ile kilo kontrolünde ve diyabetik sorunlarda yararlı çiğneme tabletleri geliştirmekte olduklarından bahsetti.