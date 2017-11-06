 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 114.166
  • Altın 158,008
  • Dolar 3,8281
  • Euro 4,4405
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

YDÜ'den bitkilerden elde edilen maddelerle ilaç üretimine yönelik araştırma

»
YDÜ'den bitkilerden elde edilen maddelerle ilaç üretimine yönelik araştırma
Yakın Doğu Üniversitesi,“Uluslararası Multidisipliner İlaç Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu" (DRD 2017)Kongresi’nde temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (ILARUD) tarafından Erzurum’da gerçekleştirilen Kongre’ye,Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Filiz Meriçlidavetli konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Filiz Meriçli, kongrede, “Bazı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Tıbbi Bitkileri Üzerinde Araştırmalar”  başlıklı sunum yaptı.

Etkili bileşikleri ve biyolojik aktiviteleri üzerinde çalıştıkları önemli bazı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tıbbi bitkileri ile ilgili araştırma sonuçlarını paylaştığı konuşmasında,bitkiden izole edip kimyasal yapılarını saptadıkları etken madde gruplarından flavonoitler, uçucu yağlar ve alkaloitler ile ilgili önemli araştırma sonuçlarını aktardı.

Dağ Çayından Meyan Pastili Üretme Çalışmaları Yürütülüyor…

Prof. Dr. Meriçli, Trabzon’dan toplanan ve zehirli bir bitki olanAconitum nasutum bitkisinin köklerinden dünyaca yeni bir madde elde ettiklerini ve bu maddeye TRABZONİN adını verdiklerini belirtti.

Meyan bitkisinden de  öksürükte yararlanılacak özel bir meyan pastili üretme çalışmaları yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Meriçli bunu içinde endemik monotipik bir aromatik bitki olan Dorystoechas hastata (çalba,dağ çayı) yapraklarından elde ettikleri uçucu yağı pastil formülasyona eklediklerini aktardı.

Bu uçucu yağın pastile antimikrobiyal etki kazandırmış olduğunu dile getiren Prof. Dr. Meriçli,  patent alma aşamasında olduklarını da sözlerine ekledi.

Bitkilerden elde edip yapısını tayin ettikleri dünyaca yeni maddeler ile ilaç üretimine yönelik araştırmaları büyük ilgi toplayan Prof.Dr.Meriçli,konuşmasının devamında “Bilim insanları olarak üretilen bilginin, topluma yararlı ürünlere dönüşmesi için multidisipliner çalışmalar ve üniversite-sanayi işbirliğinin çokönemli ve gerekli” olduğunu ifade etti.

Harup’dan Kilo Kontrolü ve Diyabetik Sorunlar çiğneme tableti geliştirilecek…

Yakın Doğu Üniversitesi BAP Biriminin desteklediği projelerdende örnekler veren Prof.Dr.Filiz Meriçli, Kıbrıs’ın önemli bir tıbbi bitkisi olan Ceratonia siliqua (harup) meyvesinden de Farmasötik Teknoloji ve Farmakoloji işbirliğinde multidisipliner bir çalışma ile kilo kontrolünde ve diyabetik sorunlarda yararlı çiğneme tabletleri geliştirmekte olduklarından bahsetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ’de “Ruanda Kültür Günü” kutlandı05 Kasım 2017 Pazar 19:35
  • LYS’de ilk 5 bin’e girerek DAÜ’yü tercih eden başarılı öğrenciler ödüllendirildi03 Kasım 2017 Cuma 16:19
  • LAÜ, Google Drive Digital 2017 Liderler Zirvesi’ne katıldı03 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Protez Ortez Sempozyumu başladı03 Kasım 2017 Cuma 14:30
  • YDÜ’de İngiltere ve Rusya’nın Akdeniz politikaları masaya yatırılacak03 Kasım 2017 Cuma 14:28
  • DAÜ’de ‘Barış Gazeteciliği’ konsepti tartışıldı02 Kasım 2017 Perşembe 16:13
  • YDÜ 17.Uluslararası Güzellik ve Kozmetoloji Kongresi’nde temsil edildi02 Kasım 2017 Perşembe 16:11
  • LAÜ, Türkiye - Afrika Ekonomik İşbirliği Konferansı’nda temsil edildi02 Kasım 2017 Perşembe 16:10
  • DAÜ doktora öğrencisi ünlü akademisyen Shaw ile çalışacak02 Kasım 2017 Perşembe 16:07
  • LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi01 Kasım 2017 Çarşamba 16:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti