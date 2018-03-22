YDÜ'den Engelsiz Ülke İçin Bilimsel Veri Tabanı Projesi

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezive Yakın Doğu Enstitüsü “Engelsiz Toplumda Ulusal Veritabanı Oluşumu” Bilimsel Araştırma Projesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundu

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi işbirliğiyle yürütülen “Engelsiz Toplumda Ulusal Veritabanı Oluşumu” Bilimsel Araştırma Projesi,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Yakın Doğu Enstitüsü işbirliğiyle yürütülen “Engelsiz Toplumda Ulusal Veritabanı Oluşumu” projesi hakkında bilgi vermek amacıyla KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütücülüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay’ın yaptığı proje hakkında bilgi alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, projenin ülke için öneminin altını çizdiği belirtildi.

Projeye destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Çeler, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü’nü bu önemli projeyi tasarlayarak hayata geçirdikleri için kutladı. Toplantıda YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden eşbaşkanlar Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay ile Yakın Doğu Enstitüsü’nden (YDE) Enstitü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve YDE Projeler Koordinatörü Dr. Mustafa Çıraklı hazır bulundu.

Çeler: Proje Bir Yol Haritası Niteliğinde

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından kendilerine sunulan bilimsel araştırma projesi hakkında yaptığı konuşmada Zeki Çeler, projenin ülkede yaşayan engelliler ile ilgili veri tabanı oluşturulması, veri tabanına kolayca erişilmesi ve engellilerin sorunlarının tespit edilerek günlük ihtiyaçlarının karşılanması açısından son derece önemli olduğuna işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak engelli vatandaşların sorunlarına hassasiyetle yaklaştıklarını kaydeden Bakan Çeler, projeye destek vermeye hazır olduklarını; öngörülen veri tabanının ülkedeki engelli sorunlarının çözümü konusunda bir yol haritası oluşturacağına inandığını sözlerine ekledi.

Altınay: Temel Hedefimiz Engelli Bireylerin Yaşam Kalitelerini Arttırmak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan, KKTC’de öğrenim gören veya ülkeyi ziyaret eden engelli misafirlerin yaşamlarını kolaylaştırmayı sağlamak ve her türlü engelli bireye ulusal çapta hizmet verebilecek "engelsiz" veri tabanını hayata geçirmeyi amaçlayan proje hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Prof. Dr. Zehra Altınay: “Proje sonucunda hedef kitlenin gerekli kurumsal veri tabanlarına kolayca ulaşabilmeleri, bununla birlikte günlük temel ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri amaçlanmaktadır. KKTC’de kamusal alanda engelli bireylerin internet üzerinden yürütmekte oldukları faaliyetler açısından yaşadıkları sıkıntıların tespitinin yapılarak bunlara çözüm üretilmesi, bu sayede engelli bireylerin yaşam kalitelerini artıracak veri tabanlarının oluşturulmasını sağlamak projemizin ana hedefleri arasında bulunmaktadır” dedi. Proje çerçevesinde KKTC sınırları içerisinde bulunan belediyeler ile görüşmeler gerçekleştirip bu kurumlara bağlı olan yerleşim birimlerinde ikamet eden engelli bireyler ve mevcut olan veriler hakkında bilgi alışverişinde bulunulacağını kaydeden Prof. Dr. Zehra Altınay, bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın projeye vereceği desteğin projenin başarısına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Koldaş: Proje Uluslararası Anlamda Bilimsel Katkı Ve Ülkesel Düzeyde Somut Toplumsal Fayda Sağlamayı Amaçlıyor.

Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş da yaptığı açıklamada “Engelsiz Toplumda Ulusal Veritabanı Oluşumu” projesinin ülkede önemli bir boşluğu bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir şekilde doldurmayı amaçladığını vurguladı.Oluşturulması hedeflenen veri tabanınınKKTC’de yaşamın farklı alanlarındaki engellerin sistemli bir şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara bilimsel açıdan ön ayak olacağını belirten Koldaş, projeden elde edilecek bulgu ve sonuçların ulusal ve uluslararası yayınlara dönüştürülerek bu konuda gerçekleştirilmekte olan karşılaştırmalı alan incelemeleri başta olmak üzere bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağına da inandıklarını kaydetti. Projenin eşgüdümü ile ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Koldaş, YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile birlikte yürütülecek projenin oluşturulan iş paketleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ilerleyeceğini ve farklı alanlardan uzmanlarla birlikte yapılan çalışmaların sonucunda ulaşılacak bulguların düzenlenecek olan tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri yoluyla toplumla paylaşılacağını ifade etti.