YDÜ’den farklı galibiyet: 103-79

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 20’inci haftasında OMG Ormanspor’u konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, maçı 103-79 kazandı.

Maçın başından sonuna kadar önde olan ve istediği basketbolu oynayan Yakın Doğu Üniversitesi, ligde 18’inci galibiyetini alarak liderliğine devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, Olcay Çakır Turgut, Courtney Vandersloot, Cansu Köksal, Sandrine Gruda, Jantel Lavender beşiyle çıkan Yakın Doğu Üniversitesi’nde periyotları 29-24, 51-38, 80-55 ve 103-79 önde bitirdi. Quanitra Hollingsvorth ile Kayla McBride’ın dinlendirildiği maçta, Bahar Çağlar 14 sayı, 10 ribaund, 10 asist ile triple-double yaparken, 7 oyuncu da çift rakamlı sayılara ulaştı. Rakibini 24 sayı farkla mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi maçta 36 asist de üretti. Başabaş başlayan ve iki takımında pota altında etkili olduğu mücadelede ilk 5 dakikayı 14-11 önde geçen Yakındoğu Üniversitesi ilk periyodu 29-24 önde kapattı. İkinci periyodun 3. dakikasında farkı çift hanelere çıkaran (37-24) Yakın Doğu Üniversitesi etkili oyunuyla soyunma odasına 51-38 üstünlük ile gitti. Jantel Levander ve Elin Eldenbrink’in sayılarıylabaşlayan üçüncü peyiyodun ilk 5 dakikasında Yakın Doğu Üniversitesi farkı 20 sayı üzerine (68-47) çıkardı ve periodu da 80-55 önde kapatan taraf oldu.

Final periyodunda da maçta etkinliğini sürfüren ve ortaya koyduğu basketbol ile skor bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi son beş dakikasına 97-67 önde girdiği maçı YakınDdoğu Üniversitesi 103–79 kazandı.

ÖNE ÇIKANLAR

Yakındoğu Üniversitesi: Jantel Lavender 21 sayı, 4 ribaunt, Sandrine Gruda 18 sayı, 13 ribaunt, Elin Eldebrink 17 sayı, Bahar Çağlar 14sayı, 10 ribaunt, 10 asist, Cansu Köksal 11 sayı, 3 ribaunt, Olcay Çakır Turgut, 10 sayı, 4 ribaunt, 9 asist, Courtney Vandersloot 10 sayı, 8 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

OGM Ormanspor: Brittney Sykes 33 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Alperi Onar 9 sayı, Jasmine Thomas 19 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Luca Ivankovic 11 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.