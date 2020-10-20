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YDÜ'den Kıbrıs Alıçlarının Bitkisel İlaç Üretiminde Kullanılabileceği ile İlgili Bildiri

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Yakın Doğu Üniversitesi, 6. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu’nda Kıbrıs Alıçlarının Bitkisel İlaç Üretiminde Kullanılabileceği ile İlgili Bildiri Sundu
YDÜ'den Kıbrıs Alıçlarının Bitkisel İlaç Üretiminde Kullanılabileceği ile İlgili Bildiri
Yakın Doğu Üniversitesi, tıbbi bitkiler üzerinde yapılan  araştırmaların paylaşıldığı  6. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu’nda (MESMAP-2020) temsil edildi.  Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi düzenlenen 6. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu’na 25 ülkeden 120 araştırmacı katıldı. Sempozyumda tıbbi ve aromatik bitkilerin etkili bileşikleri ve sağlıkta kullanımına ilişkin birçok sunum yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fitoterapi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin oturum başkanlığı yaptığı sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi doktora öğrencisi Najat Agiel ve master öğrencileri Asma Shahbaz ve Abdulkader Rawas, Jean Christophe Fogang Vougmo ve Samuel Adideran  3 sözlü ve 2 poster bildiri sundu.

Kıbrıs ve Libya Alıçları Bitkisel İlaç Üretimi İçin Uygun Bileşenler Taşıyor...

Doktora tez danışmanlığını Prof. Dr. Filiz Meriçli, eş danışmanlığını da Prof. Dr. Ali Hikmet Meriçli’nin yaptığı Dr. Ecz. Najat Agiel sunumunda, Kıbrıs ve Libya alıçlarının çiçek-yaprak ve ham meyvelerinden hazırlanan ekstrelerin bitkisel ilaç üretimi için gerekli bileşikleri taşıdığının saptandığını belirtti. Kıbrıs ve Libya alıçlarının etkili bileşenlerinin  New York Kalp Derneği (NYHA) tarafından da önerilen ve Almanya eczanelerinde bulunan bir bitkisel ilaç ile karşılaştırılmasının yapıldığını ve alınan sonuçların bitkisel ilaç üretimine uygun olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Kekik ve Biberiye Uçucu Yağları Yara İyileştirici Özelliği Taşıyor...

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yıldız Özalp’in master öğrencileri Asma Shahbaz ve Abdulkader Rawas da sempozyumda, uçucu yağların en son üretim teknikleri (nanoemulsiyon) ile geliştirilen bitkisel ilaç formulasyonları ile ilgili çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Asma Shahbaz  konuşmasında, inatçı bir sağlık sorunu olan kandidiyasise karşı geliştirdikleri  uçucu yağ formülasyonlarını, Abdulkader Rawas da  kekik ve biberiye uçucu yağlarından yara iyileştirici olarak geliştirdikleri (nanoemülsiyon) formülasyonları ile ilgili araştırma sonuçlarını aktardı.

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile İlgili Poster Sunumu Yapıldı...

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz’un master öğrencileri Jean Christophe Fogang Vougmo da sempozyumda “Kamerun’un Tıbbi Bitkileri”, Samuel Adideran da “Nijerya’nın Tıbbi ve Aromatik Bitkileri” ile ilgili poster sunumu gerçekleştirdi. 

Bildiri Özetleri Web Of Science Taranıyor...

6. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu’nda sunulan bildiri özetleri Web of Science Conference Proceedings Citation Index SCIENCE (CPCI-S) ve Scopus Index’te de taranıyor.

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