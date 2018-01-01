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YDÜ'den Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na anlamlı bağış

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YDÜ'den Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na anlamlı bağış
Sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesinin önemine vurgu yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak bu tür anlamlı projelere maddi ve manevi olarak her zaman öncelik verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini belirttiler.

Yakın Doğu üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, Atatürk Eğitim Fakültesi  Dekan yardımcısı Doç.Dr. Murat Tezer  ve “Artık Materyal Tasarımı” ders sorumlusu Uz. Şebnem Güldal ile birlikte Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumunu Ziyaret ederek anlamlı bir bağışta bulundular. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bağış sırasında, Prof. Dr. Zehra Altınay ve Doç.Dr. Murat Tezer,  sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesinin önemine vurgu yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak bu tür anlamlı projelere maddi ve manevi olarak her zaman öncelik verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini belirttiler.

Artık Materyal Tasarımı ders sorumlusu Şebnem Güldal ve Atatürk Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin birlikte hazırladıkları artık materyaller ile hazırlanan  eğitsel içerikli öğretim materyallerini, nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verdikten sonra Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere Kurum Müdürü Süreyya Özkan ve Öğretmeni Cemil Kızılbora’ya teslim ettiler. 

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Süreyya Özkan ise, bu artık materyaller ile hazırlanan  eğitsel içerikli öğretim materyallerinin çocuklar için çok faydalı olacağını, bu vesile ile  Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

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