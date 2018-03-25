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YDÜ'den Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’ne anlamlı ziyaret

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YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans  Bölümü Yaşlılar Haftası’nda Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’ni Ziyaret Etti
YDÜ'den Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’ne anlamlı ziyaret

18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü Öğretim Elemanları, bölüm öğrencileri ve Guda’s Entertainment direktörleri İbrahim Guda ve Özcan Guda, Gazimağusa’daki Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’ni ziyaret ettiler. 

Aksoy; Yaşlılık, Herkes Tarafından Saygı, Sevgi, Hoşgörü Ve İtibar Görmenin İstendiği, Hassas Bir Dönemdir.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy;“yaşlılarımız geçmişimizin tecrübe ve birikimlerini yeni nesillere aktaran, kültürümüz ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli hazinemizdir. Yaşlılık, herkes tarafından saygı, sevgi, hoşgörü ve itibar görmenin istendiği, hassas bir dönemdir. Bu nedenle yaşlılarımızı toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu tür ziyaretleri sadece yaşlılar haftasında değil, her fırsatta tekrarlayacağız” Dedi.  

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü öğrencileri ise, gerçekleştirdikleri bu projede yer almaktan dolayı çok memnun olduklarını kaydederken yeni projeler için heyecanlandıklarını belirtti.
Daha sonra etkinlik öğrencilerin yaşlılara çiçek takdimi, yiyecek ikramı ve müzik dinletisi ile sona erdi.  

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