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YDÜ’nün 100 Türk Bilim İnsanı Konferans Dizisinin ikinci konuğu Prof. Dr. Arif Hepbaşlı oldu

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YDÜ’nün 100 Türk Bilim İnsanı Konferans Dizisinin ikinci konuğu Prof. Dr. Arif Hepbaşlı oldu
Sunumda enerji yönetim sistemleri ve enerji sistemleri mühendisliği hakkında bilgi verildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Bilim Yapmayı ve Üretmeyi  Teşvik Etmek Amacıyla Düzenlediği, Alanlarında En İyi Olup Yayınlarına Atıf Almış ve Ayni Zamanda 100 Türk Bilim İnsanı Listesine Girmeyi Başarabilmiş Akademisyenlere Kendi Araştırma ve Bilim Üretme Süreçlerindeki Deneyimlerini Anlatma Fırsatının Verildiği Bilim Üretmek İçin 100 Neden Başlıklı Konferans Dizisinin İkinci Konuğu Enerji Sistemleri Konusunda Ulusal ve Uluslararası Sayısız Çalışmaları Olan Prof. Dr. Arif Hepbaşlı Oldu .

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Bilim Yapmayı ve Üretmeyi özendirmek amacı ile düzenlenen Bilim üretmek için 100 neden başlıklı konferans dizisinin ikinci konuğu olan ve enerji sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası sayısız çalışmaları bulunan Prof. Dr. Arif Hepbaşlı tarafından 17 Ekim Pazartesi gün verilen konferans iki bölümde gerçekleşti.  

Konferansın birinci bölümünde 50001 olarak adlandırılan enerji yönetim sisteminin standartları hakkında bilgiler verilirken, ikinci bölümünde Yaşar Üniversitesi’nde 2012 yılında kurulan Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde yürütülen projeler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Konuşmasında, Dünya’nın yıllardır bir değişim içerisinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, günümüzde enerji yönetim sisteminin de bu gelişimin getirdiği bir olgu olduğunu söyleyerek, tüm gelişmiş ülkelerin enerji politaklarının ekonomik büyüme, çevresel koruma ve enerji güvencesi arasındaki dengenin sağlanmasına dayandırıldığını ifade etti.

Enerji için Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerinden de bahseden Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, elektrik enerjisinin en az %30’unun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından karşılanmasının planlandığını, bu şekilde enerji tüketiminin %20’lere düşürülmesine imkan sağlanacağını, bunların gerçekleştirilebilmesinin ise sistemsel bir yaklaşım olan Enerji Yönetim Sistemi ile olabileceğini ifade etti.
 
Yakın Doğu Üniversite’nde  Enerji Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü Oluşturulacak
Prof Dr. Arif Hepbaşlı, konferans sonunda sorulan soruları cevaplarken, Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 100 Bilim Adamı Konferans Dizisi’ne konuk olarak davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.
Konferans sonunda konferansa katılımından dolayı Prof. Dr. Arif Hepbaşlı’ya plaket takdim ederek teşekkür eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı’nın gerçekleştirdiği açıklamalar çerçevesinde enerji yönetim sistemine ilişkin sunulan önerileri, Yakın Doğu Üniversitesi enerji yönetim sistemi çatısı altında hayata geçireceklerini ifade etti.
 

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı Kimdir?
1958, İzmir doğumludur.  36 yıllık iş yaşamının 10 yılını değişik sanayi kuruluşlarında, geri kalanını ise farklı üniversitelerde çalışarak geçirmiştir.  645 adetten (295’den fazlası SCI kapsamında makale) fazla bilimsel yayının yazarı ve ortak yazarıdır.  30 Eylül 2017 tarihi itibariyle, Web of Science (WOS) kategorisinde akademik ayak izi (h-indeks) 43 ve atıf sayısı 6,279 (kendi atıfsız) iken, Google Akademik kapsamında ise 60 h-indeksle, 12,346 atıf almıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliğin organizasyonunda yer alan ve almaya devam eden Dr. Hepbaşlı, prestijli 7 derginin uluslararası yayın danışma kurulu üyesi ve 1 uluslararası derginin yardımcı editörü olup ayrıca, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilere ve projelere de hakemlik yapmaktadır.  HORIZON 2020 Enerji Programı Türkiye uzmanlarından birisi olup, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu üyesidir. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası bazda, değişik meslek kuruluşları üyelikleri olup, ilgi alanları çerçevesinde sanayiye de uzun yıllardan beridir danışmanlık hizmeti vermektedir.

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