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YDÜ’nün 2018 yüksek lisans ve doktora programına bahar dönemi kayıtları devam ediyor

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YDÜ’nün 2018 yüksek lisans ve doktora programına bahar dönemi kayıtları devam ediyor
Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ), Yüksek Öğretim Kurulu ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu onaylı 143 yüksek lisans, 75 doktora programlarına bahar dönemi kayıtları sürüyor. 

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans ve doktora programları Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülüyor. 
Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olmak isteyen Kamu personeline de %20 indirim uygulandığının altını çizdi. 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 218 yüksek lisans ve doktora programlarına bahar dönemi için kayıt yaptırmak isteyenlerin daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.tr web sayfasından veya 223 64 64 (dahili 211-225-377) nolu telefondan alabilecekleri belirtildi.

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