  • BIST 116.668
  • Altın 158,831
  • Dolar 3,7621
  • Euro 4,5269
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

YDÜ'nün işaret dili kursları tamamlandı

»
YDÜ'nün işaret dili kursları tamamlandı
Dr. Emrah Soykan: “Geleceğin doktorları işaret dili bilecek…”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’nin Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı(KİKEV) işbirliğiyle hekim adaylarına yönelik gerçekleştirdiği İşaret Dili Kursu sona erdi. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, hekimlerin temel işaret dili eğitimini almaları hedefiyle düzenlenen ve toplamda 20 saat süren kursu başarıyla tamamlayan 49 katılımcıya katılım sertifikası verildi. 

Yakın Doğu Üniversitesinin duyarlılığı takdir edildi

Kursun kapanış dersinde konuşma yapan Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, Tıp fakültesi öğrencilerinin engelsiz yaşam için çabalarının takdire şayan olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve katılımcılara gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden Doğru, kursu düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’ne teşekkür belgesi takdim etti.

Çalışmalar devam edecek

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği adına konuşma yapan Enes Potoğlu da, kurs süresince tıp fakültesi öğrencilerinin ilgisinden çok memnun olduklarını ve kurs programlarının devam etmesi için çalışacaklarını vurguladı. Enes Potoğlu, kursun düzenlenmesinde Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği kadar tıp fakültesi öğrencilerinin de katkısı olduğunu belirterek bundan dolayı tüm katılımcılara derinden teşekkürlerini sundu.

Dr. Emrah Soykan:  “Geleceğin doktorları işaret dili bilecek…”

Kursun düzenlenmesine katkı koyan Dr. Emrah Soykan ise yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlar için tek iletişim yolunun işaret dili olduğuna dikkati çekerek, kursu alan geleceğin doktorlarının işaret dilini bileceğini söyledi. 

Sağlık alanında iletişimin işitme engelli vatandaşlar için büyük bir sorun olduğunu anlatan Dr. Soykan, “Ne doktor hastaya derdini anlatabiliyor, ne de hasta doktora. Tek iletişim yolu bilindiği gibi işaret dili. Bu kursa katılan arkadaşlar geleceğin doktorları olduğundan bu bilinç ile mesleklerini icra edecek ve bir işitme engelli birey ile karşılaştığında daha kolay iletişim kurabilecek. Kursun düzenlenmesindeki en büyük amaçlarımızdan biri farkındalık düzeyini arttırmaktı. Öncelikle işaret dilini gönüllü olarak öğrenmeye gelen ve kursa katılan herkese ardından da bu kursu organize eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’ne, şahsım ve vakfım KİKEV adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ Endüstri Mühendisliği’nde Times ve Vak’a analiz yarışmaları gerçekleştirildi03 Ocak 2018 Çarşamba 17:03
  • DAÜ Turizm Fakültesi’nde ayın konuğu KITSAB Başkanı Erkan Kilim oldu02 Ocak 2018 Salı 19:13
  • Zoom Ajans Başkanı Banu Tekin Işıltan DAÜ'nün konuğu oldu...02 Ocak 2018 Salı 19:12
  • Üniversiteli Öğrenciler “Küresel Yönetişim” Üzerine Münazara Gerçekleştirdi…02 Ocak 2018 Salı 19:11
  • Aromatik bitkilerin uçucu yağ analizleri yapılacak02 Ocak 2018 Salı 19:10
  • LAÜ’deki sanal duruşma gerçek mahkemeyi aratmadı02 Ocak 2018 Salı 19:04
  • LAÜ’ de “Yanlışsız Öğretim Yöntemleri” ele alındı01 Ocak 2018 Pazartesi 21:22
  • YDÜ'den Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na anlamlı bağış01 Ocak 2018 Pazartesi 13:26
  • Can Baydarol Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde konuştu31 Aralık 2017 Pazar 18:01
  • YDÜ Hastanesi “Gülersen Yengeçler Isırmaz” kitabının yazarı Zeynep Pelin Ataman ile kanser hastalarına umut oldu29 Aralık 2017 Cuma 19:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti