YDÜ'nün işaret dili kursları tamamlandı

Dr. Emrah Soykan: “Geleceğin doktorları işaret dili bilecek…”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’nin Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı(KİKEV) işbirliğiyle hekim adaylarına yönelik gerçekleştirdiği İşaret Dili Kursu sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, hekimlerin temel işaret dili eğitimini almaları hedefiyle düzenlenen ve toplamda 20 saat süren kursu başarıyla tamamlayan 49 katılımcıya katılım sertifikası verildi.

Yakın Doğu Üniversitesinin duyarlılığı takdir edildi

Kursun kapanış dersinde konuşma yapan Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, Tıp fakültesi öğrencilerinin engelsiz yaşam için çabalarının takdire şayan olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve katılımcılara gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden Doğru, kursu düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’ne teşekkür belgesi takdim etti.

Çalışmalar devam edecek

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği adına konuşma yapan Enes Potoğlu da, kurs süresince tıp fakültesi öğrencilerinin ilgisinden çok memnun olduklarını ve kurs programlarının devam etmesi için çalışacaklarını vurguladı. Enes Potoğlu, kursun düzenlenmesinde Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği kadar tıp fakültesi öğrencilerinin de katkısı olduğunu belirterek bundan dolayı tüm katılımcılara derinden teşekkürlerini sundu.

Dr. Emrah Soykan: “Geleceğin doktorları işaret dili bilecek…”

Kursun düzenlenmesine katkı koyan Dr. Emrah Soykan ise yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlar için tek iletişim yolunun işaret dili olduğuna dikkati çekerek, kursu alan geleceğin doktorlarının işaret dilini bileceğini söyledi.

Sağlık alanında iletişimin işitme engelli vatandaşlar için büyük bir sorun olduğunu anlatan Dr. Soykan, “Ne doktor hastaya derdini anlatabiliyor, ne de hasta doktora. Tek iletişim yolu bilindiği gibi işaret dili. Bu kursa katılan arkadaşlar geleceğin doktorları olduğundan bu bilinç ile mesleklerini icra edecek ve bir işitme engelli birey ile karşılaştığında daha kolay iletişim kurabilecek. Kursun düzenlenmesindeki en büyük amaçlarımızdan biri farkındalık düzeyini arttırmaktı. Öncelikle işaret dilini gönüllü olarak öğrenmeye gelen ve kursa katılan herkese ardından da bu kursu organize eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’ne, şahsım ve vakfım KİKEV adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.