YDÜ'nün kanser duyarlılığı giderek artıyor

'NEU Genetics Society’den anlamlı ziyaret..

Toplumdaki genetik sorunlara farkındalığı artırmak ve öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirerek, toplumsal bilgilendirme projelerinde görev almasını sağlamak amacıyla kurulan NEU- Genetics Society, 4 Şubat Kanser Günü nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’i ziyarett etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu dönem üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen NEU- Genetics Society öğrencileri ile birlikte sosyal sorumuluk etkinliği altında Kanser Hastalarına Yardım Derneğine yapılan ziyarette, gönüllülük esasına bağlı olarak 4 farklı proje konusunda anlaşma yapıldı.

GÖNÜLLÜK ESASINA DAYALI DESTEK SAĞLANACAK

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm başkanı ve Neu Genetics society sorumlu danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ziyarette yaptığı konuşmada, Neu Genetics Society’nin 2017 yılı aktivitelerinin başında kanser ile ilgili çalışmaların geldiğini ve bu amaçla ilk olarak 4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle, Kanser Hastalarına yardım derneğini 5 kişilik bir öğrenci grubu ile ziyaret ederek gönüllülük esasına bağlı destek verecekleri 4 farklı proje konusunda anlaşma yapıldığını dile getirdi. Prof. Dr. Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin bu çabalarının kendilerini gurulandırdığını ve çok başarılı projelere imza atmak için bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.

KOCAİSMAİL GENÇ BEYİNLERİ TAKDİRLE KARŞILADI...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de, bu ziyaretten mutluluk duyduklarını, Moleküler Biyoloji Genetik alanında yetişmekte olan genç beyinlerin böylesine önemli bir konuda bizlere yardımcı olmak için girişimlerini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

DOÇ. DR. YAVUZ : “ÇALIŞMALAR HER ZAMAN DESTEKLENECEK”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Öğrenci Dekanlığına bağlı Genetic Society öğrencilerinin bu çabalarının kendilerini gururlandırdığını ve geleceğin bu duyarlı gençler ile daha güvenli olduğunu dile getirerek bu tür çalışmaların Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Etkinlik Merkezi Neuideas birimince de her zaman destekleneceğini sözlerine ekledi.

GENETİK DEĞİŞİKLİĞE BAĞLI TOPLUMSAL SORUNLARA FARKINDALIK YARATILACAK

Neu Genetics Society başkanı 3’cü sınıf öğrencisi Sena Özşen ise, Neu Genetics Society’nin amacının multi-disipliner bölüm öğrencileri arasında bilgi ağı kurarak genetik değişikliklere bağlı sorunlara yönelik toplumsal farkındalıkları artırmak ve bu amaca yönelik aktivitelerde bulunmak olduğunu dile getirdi.

NEU- GENETİCS SOCİETY NEDİR?

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin farklı üniversitelerdeki öğrenci dernekleri ile bilgi, vizyon ve ortak proje yaklaşımları geliştirmesine olanak sağlayamak amacıyla NEU- Genetics Society kurulmuştur.