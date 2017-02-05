 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAParis'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

YDÜ'nün kanser duyarlılığı giderek artıyor

» »
YDÜ'nün kanser duyarlılığı giderek artıyor
'NEU Genetics Society’den anlamlı ziyaret..

Toplumdaki genetik sorunlara farkındalığı artırmak ve öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirerek, toplumsal bilgilendirme projelerinde görev almasını sağlamak amacıyla kurulan NEU- Genetics Society, 4 Şubat Kanser Günü nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’i ziyarett etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu dönem üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen NEU- Genetics Society öğrencileri ile birlikte sosyal sorumuluk etkinliği altında Kanser Hastalarına Yardım Derneğine yapılan ziyarette, gönüllülük esasına bağlı olarak 4 farklı proje konusunda anlaşma yapıldı.

GÖNÜLLÜK ESASINA DAYALI DESTEK SAĞLANACAK

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm başkanı ve Neu Genetics society sorumlu danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ziyarette yaptığı konuşmada, Neu Genetics Society’nin 2017 yılı aktivitelerinin başında kanser ile ilgili çalışmaların geldiğini ve bu amaçla ilk olarak 4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle, Kanser Hastalarına yardım derneğini 5 kişilik bir öğrenci grubu ile ziyaret ederek gönüllülük esasına bağlı destek verecekleri 4 farklı proje konusunda anlaşma yapıldığını dile getirdi. Prof. Dr. Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin bu çabalarının kendilerini gurulandırdığını ve  çok başarılı projelere imza atmak için bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.

KOCAİSMAİL GENÇ BEYİNLERİ TAKDİRLE KARŞILADI...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de, bu ziyaretten mutluluk duyduklarını, Moleküler Biyoloji Genetik alanında yetişmekte olan genç beyinlerin böylesine  önemli bir konuda  bizlere yardımcı olmak için girişimlerini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

DOÇ. DR. YAVUZ : “ÇALIŞMALAR HER ZAMAN DESTEKLENECEK”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Öğrenci Dekanlığına bağlı Genetic Society öğrencilerinin bu çabalarının kendilerini gururlandırdığını ve geleceğin bu duyarlı gençler ile daha güvenli olduğunu dile getirerek bu tür çalışmaların Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Etkinlik Merkezi Neuideas birimince de her zaman destekleneceğini sözlerine ekledi.

GENETİK DEĞİŞİKLİĞE BAĞLI TOPLUMSAL SORUNLARA FARKINDALIK YARATILACAK

Neu Genetics Society başkanı 3’cü sınıf öğrencisi Sena Özşen ise, Neu Genetics Society’nin amacının multi-disipliner bölüm öğrencileri arasında bilgi ağı kurarak genetik değişikliklere bağlı sorunlara yönelik toplumsal farkındalıkları artırmak ve  bu amaca yönelik aktivitelerde bulunmak olduğunu dile getirdi.

NEU- GENETİCS SOCİETY  NEDİR?

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin farklı üniversitelerdeki öğrenci dernekleri ile bilgi, vizyon ve ortak proje yaklaşımları geliştirmesine olanak sağlayamak amacıyla NEU- Genetics Society  kurulmuştur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Potanın Melekleri Osmaniye Karşısında...03 Şubat 2017 Cuma 09:46
  • Vandersloot 19 sayı, 8 ribaundla maçın yıldızı oldu30 Ocak 2017 Pazartesi 11:38
  • YDÜ, Hatay'ı konuk edecek28 Ocak 2017 Cumartesi 11:32
  • NBA All-Star kadroları tamamlandı27 Ocak 2017 Cuma 19:55
  • YDÜ EuroCup’ta son 8’e kaldı!27 Ocak 2017 Cuma 10:39
  • Avrupa da çeyrek finale bir kala...25 Ocak 2017 Çarşamba 16:49
  • Genç Forvet Sinem Ataş Yakın Doğu Üniversitesi'nde24 Ocak 2017 Salı 14:55
  • YDÜ finale bıraktı...23 Ocak 2017 Pazartesi 09:55
  • YDÜ Fenerbahçe derbisinde!21 Ocak 2017 Cumartesi 15:55
  • Girne Üniversitesi kritik viraj Osmaniye deplasmanında20 Ocak 2017 Cuma 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti