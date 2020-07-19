YDÜ’nün Müzelerine 30 Ağustos’a kadar giriş ücretsiz

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, müzeler yarından itibaren hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsü Müzeler bölgesinde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Dereboyu’nda yer alan Günsel Sanat Müzesi’nin ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebileceği bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, müzeler yarından itibaren hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

Diğer yandan YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya sanatçılarının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı toplam 80 eserin yer alacağı sergi, 21 Temmuz Salı günü saat 09.00’da açılacak.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Erdoğan Ergün’ün küratörlüğünde gerçekleştirilecek Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Türk dünyasından ödüllü toplam 35 sanatçı/akademisyenin resim, heykel, seramik, grafik ve baskı resim ile toplam 80 eserden oluşan “20 Temmuz Barış ve Özgürlük” sergisi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.