YDÜ’nün Psikolojik Sorunlarla Başa Çıkma Sertifikalı Eğitim Programı 9 Nisan’da Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi ile eğitim ve toplum yaşamının tüm paydaşlarına yönelik “Psikolojik Sorunlarla Başa Çıkma Eğitimi” Kısa Dönemli Eğitim ve Sertifika Programı düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre "Psikolojik Sorunlarla Başa Çıkma Eğitimi" kapsamında bireyleri etkileyen psikolojik sorunların aşılmasına yönelik uygulamalı eğitimler ve seminerler verilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) kısa dönemli eğitim ve sertifika programları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin alanlarında uzman akademisyenleri tarafından yürütülecek kısa dönemli eğitim ve sertifika programı; stres ile başa çıkma, zorbalık, kriz yönetimi, dikkat eksikliği, öfke kontrolü konularını içerecek. Sertifika programı kapsamındaki uygulamalı eğitimler ve seminerler 9 Nisan 2018 tarihinde başlayacak ve beş hafta boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Mirici: Eğitimin Sonunda Katılımcılar Yaşamın Her Anında Faydalanabilecekleri Bir Sertifikaya Sahip Olacaklar

Yakın Doğu Üniversitesi yaşam boyu eğitim programları kapsamında Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek “Psikolojik Sorunlarla Başa Çıkma” Eğitiminin yaşamın her alanında başta öğretmenler, öğretmen adayları ve diğer eğitim paydaşları olmak üzere tüm katılımcılara eğitim ve iş hayatında karşılaşılan psikolojik sorunların en yeni yaklaşımlar ışığında çözülebilmesi konusunda çok önemli bir katkı sağlayacağına inandığının altını çizen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, “Atatürk Eğitim Fakültemizde ve üniversitemizin diğer birimlerinde öğrenim gören öğrencilerimizin gerek meslek yaşamlarında ve gerekse kendilerinin özel çevrelerinde gereksininim duyacakları son derece önemli bir programdır. Bu programdan alınacak olan sertifikanın mezunlarımızın meslek yaşamlarında pek çok başarılarına katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Koldaş: Katılımcılara Psikolojik Sorunların Aşılması Konusundaki Yetkinliklerini Bilimsel Yöntemler Işığında Geliştirme İmkanı Sağlayacak

Toplumda psikolojik sorunların aşılabilmesi için bireylerin hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında bu sorunları aşmaya yönelik yetkinliklerini biimsel yöntemler ve yaklaşımlar ışığında arttırmaları gerektiğine dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, psikolojik sorunlarla başa çıkma sertifika programının bu anlamda çok önemli bir katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Bu eğitim ve sertifika programı çerçevesinde özellikle öfke kontrolü, stres yönetimi, ergenlik psikolojisi, ve madde bağımlılığı gibi konularda katılımcıların kişisel ve profesyonel yetkinliklerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Koldaş “ Toplumsal yaşamın farklı alanlarında her gün çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkma gereğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunların bireysel, ailesel, toplumsal ve profesyonel yaşamlarımıza zarar vermemesi için stres yönetimi, öfke kontrolü, çocuk ve ergen psikolojisi, akran zorbalığı, aile içi iletişim gibi konularda düşünsel olduğu kadar uygulamaya yönelik yetkinliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Atatürk Eğitim Fakültemizle birlikte gerçekleştireceğimiz bu önemli eğitim programı katılımcılara psikolojik sorunların aşılması konusundaki yetkinliklerini bilimsel yöntemler ışığında geliştirme imkanı sağlayacak.” dedi.

2018 yılı Bahar akademik döneminde gerçekleştirilecek olan “Psikolojik Sorunlarla Başa Çıkma Eğitimi” ve diğer Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve detaylı bilgi için www.neu.edu.tr web sayfasından, nei@neu.edu.tr ve e-posta adresinden, Yakın Doğu Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfasından (facebook: ydüyaşamboyueğitimmerkezi), 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.