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YDÜ’nün “Sıcak Kalpler Üşümeyen Bedenler Projesi” ses getirdi

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YDÜ’nün “Sıcak Kalpler Üşümeyen Bedenler Projesi” ses getirdi
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı öncülüğünde organize edilen 'Sıcak Kalpler, Üşümeyen Bedenler (The Warmth Project)' adlı sosyal sorumluluk projesi büyük ses getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde, Aralık ayında başlayan ve kış boyunca devam edecek olan projede Öğrenci Dekanlığı Sorumluluk Merkezi ekibi tarafından ihtiyacı olan öğrencilere iyi durumda  kıyafetler toplanıyor.

Proje Kış Mevsimi sonuna Kadar Devam Edecek...

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, proje ile ilgili verdiği bilgide, Öğrenci Dekanlığı Ekibinin bu projede yoğun bir şekilde çalıştığını ve şu ana kadar gelinen noktadan memnun olduğunu, projenin Kış mevsimi sonuna kadar süreceğini belirtti. 

Projede iki temel düşünceye odaklanıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Özkum, “Bunlardan biri kışın hala devam etmesi ve havanın çok soğuk olduğunu vurgulayarak farkındalık uyandırmaktı. İkinci olarak ise ‘sizlerin fazlalığı, onların eksiğini gideriyor, unutmayın’ sloganı ile hayırseverlerin sağlayacakları eşyaların sayısının artırılması” dedi.

Yüreklere yardımlaşma duygusunu yaşatmak ve ihtiyaç sahibi kişilere bir nebze olsun yardım sağlamak adına herkesi kullanmadığı temiz, yıpranmamış ve iyi görünen her türlü kıyafeti veya eşyalarını proje kapsamına bağış yapmaya davet etti.

Dolapta Bekleyen Giysi Birilerini Sevindirir...

Öğrenci Dekanlığı, Sorumluluk Merkezi başlattığı proje ile giyilmeyen veya kullanılabilir durumda olan ikinci el giysilerin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak için öğrenci ve vatandaşların desteğini bekliyor.

Projeye destek vermek isteyen yardımseverler,  hafta sonu ve resmi tatiller hariç her gün mesai saatlerinde 08:30- 16:30 saatleri arasında Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 1. katta hizmet veren Sosyal Sorumluluk Projesi Merkezi’ne bırakabilirler.

Giymiyorsanız Giydirin...

Sıcak Kalpler Üşümeyen Bedenler Projesi kapsamında bugüne kadar ayakkabıdan monta, çantadan pantolona, atkı, bere eldiven gibi her çeşit kıyafet ve eşya toplandı. Dolaplarda yer alan giyilmeyen kıyafetlerin ve ayakkabıların bağışlanarak değerlenmesine katkıda bulunmaya ihtiyaçlıları sevindirmeye katkı koymaya çağrı yapıldı.

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