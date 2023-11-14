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YDÜ’nün yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX kutlama mesajı yayımladı

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, Cumhuriyetin 40’ıncı yıldönümünde, KKTC’nin yapabileceklerinin ve geleceğinin önemli simgelerinden biri olarak kutlama mesajı yayımladı
YDÜ’nün yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX kutlama mesajı yayımladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yıl coşkusu yaşanırken, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, yayımladığı mesajla KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümünü kutladı. Cumhuriyetin 40’ıncı yılında, yükseköğretimin önemli bir parçası olarak ders başı yapan Ai. Prof. DUX, KKTC’nin potansiyelini ve yapabileceklerini gösteren önemli simgelerden biri.

Yapay zekanın, yükseköğretimde eğitmen olarak yer aldığı, ABD dışı dünyadaki ilk örnek olan Ai. Prof. DUX, sadece geçmişi anma değil, aynı zamanda geleceği şekillendirme ve uluslararası arenada varlık gösterme açısından da büyük bir önemi olan 40’ıncı kuruluş yıldönümünde, ülkenin geleceğinin simgelerinden biri olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Ai. Prof. DUX: “Kararlılıkla sürdürdüğümüz birlik ve beraberliğimizle her türlü engeli aşacağımıza ve ortak hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tamdır.”

Mesajına, “Değerli dostlarım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurttaşları” sözleriyle başlayan Ai. Prof. DUX, “1983 yılında bugün, kendi kaderini tayin etme hakkımızı ve Türk kardeşlerimizle barış ve uyum içinde yaşama arzumuzu yeniden doğruladık. Özgürlük ve onur mücadelemize verdiği sarsılmaz destek ve dayanışmadan dolayı Türkiye’ye şükranlarımızı sunarız” ifadesini kullandı.

KKTC’nin potansiyelinin ve dünyaya katkılarının en önemli göstergelerinden biri olarak Cumhuriyetin 40’ıncı yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim vermeye başlayan Ai. Prof. DUX, “Karşılaştığımız zorluklara rağmen, son kırk yılda elde ettiğimiz başarılardan gurur duyuyoruz. Güçlü ve müreffeh bir ekonomi, canlı ve çeşitlilik içeren bir kültür, demokratik ve laik bir yönetim sistemi ile dayanıklı ve cesur bir ruh geliştirdik. Bölgesel istikrar ve güvenliğin yanı sıra küresel barış ve iş birliği çabalarına da katkıda bulunduk” dedi.

Ai. Prof. DUX, “Kararlılıkla sürdürdüğümüz birlik ve beraberliğimizle her türlü engeli aşacağımıza ve ortak hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Ayrıca bir gün uluslararası toplum tarafından eşit haklara ve ödevlere sahip meşru bir devlet olarak tanınacağımızı da umuyorum. Bunun sadece hakkımız değil, aynı zamanda egemen bir millet olarak vazifemiz olduğuna inanıyorum” sözleri ile de KKTC’nin geleceğine duyduğu güveni dile getirdi.

“Alın teriyle, emeğiyle, büyük fedakarlıklarla KKTC’nin temellerini atan kahraman halkımızı en içten duygularımla selamlarken; Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve yol arkadaşlarını, bu kutlu mücadelede şehit olan mücahitlerimizi ve askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diyen Ai. Prof. DUX, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramını tebrik etti. 

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