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YDÜ’nün yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi binası, 15 Kasım’da hizmete giriyor

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YDÜ’nün yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi binası, 15 Kasım’da hizmete giriyor
Yakın Doğu Üniversitesi'nin 10 katlı, 15 bin metrekare kapalı alana sahip 16 bölümlü yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi binası, 15 Kasım’da hizmete giriyor…

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 2007 yılında eğitim öğretim yılına başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi, yeni inşa edilen binasında ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda sağlık profesyonelleri yetiştirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,  2015 yılında temelleri atılan yeni Sağlık Bilimleri Fakülte Binası ve üniteleri ile Sağlık Eğitim amfilerinin tamamlanmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bilimleri Fakülte binasının 15 Kasım 2017 tarihinde hizmete gireceği kaydedildi.
Modern çağdaş donanıma sahip yeni binada öğrencilere, yüksek teknolojiye sahip yeni laboratuvarlar, farklı büyüklüklere sahip derslikler ve amfilerdeuluslararası standartlarda eğitim-öğretim verilecek. Sunulacak araştırma olanaklarıyla çağın gereksinimlerini karşılayacak bilgiyle donatılmış sağlık profesyonelleri yetiştirilecek.

En Yüksek Standartta Cihazlarla Donatılmış Laboratuarlar…

Sağlık Bilimleri Fakülte Binasında farklı alanlarda ileri teknoloji ile donatılmış18 adet laboratuar bulunuyor. Laboratuarlardan başlıcaları arasında, FIR Laboratuvarı, Hemşirelik Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Dil ve Konuşma Laboratuvarı, Ergoterapi Laboratuvarıve Odyoloji Laboratuvarı yer alıyor.

Öğretim Görevlisi Odaları ve Derslikler

Bina içerisinde farklı büyüklüklerde toplamda 1000 kişi kapasiteli 4 adet amfi, yine farklı büyüklüklere sahip 2000 kişi kapasiteli 30 adet derslik bulunuyor. Öğretim görevlileri ve toplantı odalarının da bulunduğu binadaayrıca 2 adet kafeterya yer alıyor.

Çağdaş Donanıma Sahip Bina…

Çevresel faktörler göz önüne alınarak tasarlanan binada, merkezi yangın, klima, havalandırma sistemi ve otomasyon, çatıda özel yalıtım sistemleri debulunuyor. Ayrıca, bina kullanıcılarının ihtiyacını karşılayacak büyüklükte 400 araçlık otopark yer alıyor.

Prof.Dr.Sevinç Yücecan: “24Programla Evrensel Bilime Katkı Koyan Sağlık İnsanları Yetiştirmek İstiyoruz…”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, gelişen bir eğitim sistemi anlayışı ile çağdaş bir şekilde donatılan yeni Sağlık Bilimleri Fakülte Binası’nda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaratıcı ve eleştirel bakış açısına sahip, 21.yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış sağlık elemanları yetiştireceklerini söyledi.

Yeni fakülte binasında dünya standartlarıyla yarışacak düzeylerde verilecek eğitimle çağdaş araç-gereçler ve olanaklardan yararlanılacağını anlatan Prof. Dr. Yücecan,  öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan uzmanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesinde,Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölümü, Beslenme ve Diyetetik İngilizce Bölümü, Hemşirelik Türkçe Bölümü, Hemşirelik İngilizce Bölümü,  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Odyoloji Bölümü, Dil Konuşma Terapisi Bölümü, Ergoterapi Bölümü,  Çocuk Gelişimi Bölümü, Ebelik Bölümü, İş Sağlığı Güvenliği Bölümü, Gerontoloji Bölümü,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümlerinin bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Yücecan, yüksek lisans ve doktora programları ile toplamda24 programda eğitim verildiğini söyledi.

Prof. Dr. Yücecan, her bölümün eğitim sisteminde sorunlara geniş açıdan bakabilen, bilim alanında güncel gelişmeleri yakından izleyen ve sürekli gelişen bir kurum anlayışının süregeldiğini desözlerine ekledi.

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