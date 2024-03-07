  • BIST 8917.35
  • Altın 2208.812
  • Dolar 31.8455
  • Euro 34.8356
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak

» »
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 2024 yılı 47’nci dönem 1’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, yarına kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının 11 Mart’ta yapılacağını duyurdu.
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak

Güv.K.K’dan yapılan yazılı açılamaya göre, yoklamalar 11 Mart Pazartesi 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacak.

Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylarının yoklama tarihinde şu belgeleri yanlarında bulundurmaları istendi:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, Çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, Varsa sürüş ehliyeti, ikametgah belgesi, PPD ve tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler, sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu.”

 Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Duyuru metnine mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EYT'lilere Müjde! Emeklilik yaşı 55 oluyor!07 Mart 2024 Perşembe 09:29
  • Pazar gününe kadar yağış bekleniyor07 Mart 2024 Perşembe 08:59
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek07 Mart 2024 Perşembe 08:32
  • Ortaokul mezunu üniversiteye kayıt oldu, hiç derse girmedi06 Mart 2024 Çarşamba 16:21
  • Pazar gününe kadar yağış bekleniyor06 Mart 2024 Çarşamba 16:13
  • KKTC'den ihraç edildi kardeşinin pasaportuyla geri döndü06 Mart 2024 Çarşamba 15:56
  • Sıcak haber... KSTU'dan açıklama...06 Mart 2024 Çarşamba 15:44
  • Muhaceret affından yararlandı yine kaçağa düştü06 Mart 2024 Çarşamba 15:34
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 815 Araç Sürücüsüne İşlem06 Mart 2024 Çarşamba 15:16
  • KKTC'de Yasadışı İkamet Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı06 Mart 2024 Çarşamba 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti