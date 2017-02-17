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Yedi yaşındaki Chloe'nin Google'a iş başvurusu

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Yedi yaşındaki Chloe'nin Google'a iş başvurusu
Yedi yaşındaki girişimci Chloe, Google CEO'suna bir mektup yazarak bir gün orada çalışmak istediğini söyledi.

Küçük kız "Sevgili Google patronu" diye başlayan mektubuna "Adım Chloe ve büyüyünce Google'da çalışmak istiyorum. Bir de çikolata fabrikasında çalışmak ve Olimpiyatlar'da yüzmek istiyorum" diyerek devam ediyor ve babasıyla Google hakkında konuştuklarından bahsediyor.

Chloe, bilgisayarları sevdiğini ve iyi bir öğrenci olduğunu anlattıktan sonra mektubunu "Mektubu okuduğunuz için teşekkürler. Daha önce sadece birine daha mektup göndermiştim, o da Noel babaydı" diyerek bitiriyor.

Chloe mektubunda ayrıca babasının Google'da çalışırsa ofisinde go kart ve kaydıraklara binebileceğini söylediğini anlatıyor.

Küçük kızın Google ofislerinin fotoğraflarında kaydırak ve go kart araba yarışı oyunlarını görmesi de mektubuna ilham verdi.

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SUNDAY PİNCHAİ, CHLOE'YE CEVAP VERDİ

Google'ın CEO'su Chloe'ye, "Mektubun için teşekkürler, bilgisayarları ve robotları sevmene sevindim ve umarım teknoloji hakkında bir şeyler öğrenmeye devam edersin. Bence çok çalışmaya ve hayallerinin peşinden gitmeye devam edersen - Google'da çalışmaktan Olimpiyatlar'da yüzmeye - istediğin her şeyi başarabilirsin. Okulu bitirdikten sonra yapacağın iş başvurusunu dört gözle bekliyorum!" yazdı.

Chloe'nin babası Andy, "Çok şaşırdık ama Chloe'nin aldığı cevabın ne kadar büyük olduğunu anlayabileceğini sanmıyorum" dedi.

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Andy, "Gerçekten çok girişimci bir ruhu var. Yuvadan beri hep öğretmenleri akıllı, çalışkan ve nazik olduğunu söylediler. İki kızımla da gurur duyuyorum" dedi.

Andy kızının ayrıca 20 pence kaşılığında mutfağı temizlemeyi teklif ettiğini söyledi.

Küçük girişimcinin babası, "Daha çok arkadaşlarıyla oynaması, trambolinde zıplaması lazım ama böyle şeylere ne zaman ilgi gösterse onu destekliyoruz" dedi.

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