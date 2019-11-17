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Yedidalga Limanı'nda inceleme

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga’daki Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanında sürdürülen  iyileştirme çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu. 
Yedidalga Limanı'nda inceleme

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga’daki Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanında sürdürülen  iyileştirme çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a incelemeler sırasında, Bakanlık yetkilileri ve Yedidalga Balıkçılar Birliği’nin Başkanı Ergül Numan ve üyeleri eşlik etti. 
 
Limandaki çalışmalar çerçevesinde 115 metre uzunluğunda rıhtım yapılarak, 130 metrelik ana mendirek güçlendirilecek. Ayrıca, 8 metre uzunluğunda çekek yeri inşa ediliyor. Limanda devam eden tüm çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Ülke genelindeki balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi projesi kapsamında bakanlık tarafından yaz aylarında çalışma başlatılmıştı.

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