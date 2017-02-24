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Yedidalga sahiline beton duvar !...

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Yedidalga sahiline beton duvar !...
Yedidalga’da, belediyenin halkın kullanımında olan sahili beton ile doldurduğu ve sahile beton duvar ördüğü iddia ediliyor...

Girne bölgesinde sahil ve kıyı şeridinin yağmalanmasına göz yumulmasının yanı sıra, denizin parsellenme işleminin görmezden gelinmesine tepkiler giderek büyüyor. Birçok otelin sahile toprak yığarak, denizi doldurmasının yanı sıra, platform inşa ederek denizi parsellemesi halkı isyan noktasına taşıdı.

İlgili Haber: Denizi parsellemeye devam!

Halkın malı olan deniz sahillerinin işgal edilmesini ve parsellenmesini engellemek asli görevleri arasında olan belediyelerin, buna göz yummasının yanı sıra, bizzat kendilerince sahillere müdahale etmeleri, halkın tepkisinin giderek daha büyük boyutlara taşınmasına neden oluyor.

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Girne Kordon Boyunda yaşanan platform skandalından sonra, bu kez bir başka skandalın da Yedidalga sahilinde yaşandığı öne sürülüyor. Lefke İlçesine bağlı Yedidalga’da, belediyenin halkın kullanımında olan sahili beton ile doldurduğu ve sahile beton duvar ördüğü kaydedildi.

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Lefke-Yedidalga’da ikamet eden güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, “bu ülkede sahilleri korumakla görevli belediyeler, nedense halkın malı olan sahilleri betona çevirmek için yarışıyor. Bir ara Esentepe bölgesinde yaşanan sahile beton duvar örme işi, bu kez Yedidalga’da yaşanıyor” dedi.

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Ayni kaynak açıklamasına devamla, “Lefke Belediyesi, sahile beton dökerek, duvar örerek sahilin doğallığını bozdu. Halkın kullanımında olan sahili beton ile dolduruyor. Bunu bir kişi veya kuruluş yapsa, belediye hemen olaya el kor ve ceza keserek yapılanın yasal olmadığını dile getirir. Ama bunu bizzat belediye yaparsa buna hangi makam dur diyecek merak ederim” ifadesinde bulundu. 

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