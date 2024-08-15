Yedidalga’da Boğulma Tehlikesi: 22 Yaşındaki Genç Yoğun Bakımda

14 Ağustos 2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında Yedidalga’da yüzmek için denize giren 22 yaşındaki Ozan Kaykuni, boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerinden acil olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaykuni, yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Genç adam, burada Nöroloji Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kaykuni’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Denize girerken dikkatli olunması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı