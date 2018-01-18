Yedidalga’da trafik kazası: 1 ölü

Bedri Gümüş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi...

Bugün saat 11:50 sıralarında, Yedidalga’da Ecevit Caddesi üzerinde, Bedri GÜMÜŞ (E-35), yönetimindeki EN 444 plakalı araç ile Gemikonağı istikametinden Yedidalga istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Halil ALTUNEL (E-40) yönetimindeki KR 814 plakalı van araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu EN 444 plakalı araç sürücüsü Bedri GÜMÜŞ ağır ve aynı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Sevinç GÜMÜŞ (K-37), İslim KÖTÜZ (K-33) ile Sibel KÜTÜZ (K-5) kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilkyardım tedavilerini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Bedri GÜMÜŞ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.