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Yedidalga'da uyuşturucu operasyonu

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Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Yedidalga'da uyuşturucu operasyonu

21.12.2020 tarihinde saat 20.30 sıralarında Yedidalga’da, S.R.(E-42)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile saksı içerisinde ekili hintkeneviri olduğuna inanılan bir kök bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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