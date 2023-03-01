Yedidalga'da Yangın

28.02.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Yedidalga’da Demir Liman mevkiinde, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine çarparak atılan kıvılcımların kamışları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu mahaldeki kamışlar, kuru otlar, 1200 metre uzunluğundaki plastik damlama sulama lastiği ve 15 metre uzunluğundaki plastik su borusu tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir
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