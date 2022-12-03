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Yedikonuk'ta Bağımsız Mehmetçik Büyükkonuk Başkan adayı Çelebi'ye büyük ilgi

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Yedikonuk'ta Bağımsız Mehmetçik Büyükkonuk Başkan adayı Çelebi'ye büyük ilgi
Yedikonuk'ta Bağımsız Mehmetçik Büyükkonuk Başkan adayı Çelebi'ye büyük ilgi

Yedikonuk'ta Bağımsız Mehmetçik Büyükkonuk Başkan adayı Çelebi'ye büyük ilgi oldu.

İşte Çelebi'nin açıklaması;

Yedikonuk köyündeki toplantımız güçlü katılımla gerçekleşmiştir. Şahsımı destekleyen siyasiler elbetteki vardır ama bir belediye başkanı adayı önce kendini yeterli görmelidir ki, siyasetten bağımsız olarak belediyeyi yönetebilsin ve halkını kucaklayabilsin.

Dolayısıyla yanımda mümkün mertebe ne bir siyasi, ne de dışarıdan nüfus getirerek toplantıyı düzenlemek istedim.

Dünkü toplantımıza yanımda minimum insan getirerek bizzat Yedikonuk halkından oluşan kitleye hitap etmek istedim.

Unutmayın ki belediyelere siyaset desteğiyle katılırsanız, siyasetten bağımsız ve tarafsız hizmet vermeniz zor olur. Siyaset kutuplaştırır, hizmet bütünleştirir.

Biz siyaset yapmaya değil, hizmet etmeye adayız.

Yedikonuk'ta gerçekleşen toplantıma gerçek Yedikonuk halkının şeref verdiğinden dolayı hepsine teşekkür ederim.

Şeffaf bir belediyecilik için hep beraber yöneteceğiz...

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