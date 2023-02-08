Yedikonuk'ta patlama sesi! Bölge halkının büyük panik yaşadı

Yedikonuk köyünde 1 saat önce çok büyük bir patlama sesi duyulduğunu ve sarsıntı yaşandığını dile getiren İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, patlama sesinin merkezinin Balalan köyü olduğunu ifade etti. Polis ekiplerinin bölgeye giderek araştırmalarda bulunduğunu ve ilk gözlemde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydeden Toroslu, gerekli yerlerle irtibata geçildiğini ve bölgeye uçak düşme gibi bir durumun söz konusu olmadığını, deprem gibi bir durumun da söz konusu olamayacağını dile getirdi.

Bölge halkının büyük panik yaşadığını kaydeden Toroslu, vatandaşların çok büyük bir patlama sesi duyduğuna yönelik ifadeler verdiğini aktarırken, patlama sesinin kaynağını tespit edemediklerini kaydetti. Araştırmaların devam ettiğini de ifade eden Ertuğrul Toroslu, patlama sesinin kaynağını tespit etmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.