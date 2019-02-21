Yediz bebekler hayatını kaybetti

Irak'ta geçtiğimiz hafta dünyaya gelen yediz bebeklerin kaldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği bildirildi.
Açıklama Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetindeki Betül Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geldi. Ancak doktorlar yediz bebeklerin ölüm nedeni konusunda bir ayrıntı paylaşmadı.
Diyala'da yaşayan 25 yaşındaki bir kadın, 12 Şubat'ta 6'sı kız, 1'i erkek olmak üzere yediz bebek dünyaya getirmişti.
Irak'ta daha önce yediz doğumuna rastlanmadığı belirtiliyor.
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