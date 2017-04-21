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YEE ve UFÜ arasında işbirliği olanakları görüşüldü

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YEE ve UFÜ arasında işbirliği olanakları görüşüldü
Yunus Emre Enstitüsü ve ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ arasında işbirliği olanakları görüşüldü

TC Dışişleri Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak tüm dünyada Türkçe dilini ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın KKTC’nde faaliyet gösteren ayağı Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin ile Vakıf Eğitim Koordinatörü Abdullah Aktaş, Uluslararası Final Üniversitesi’ni ziyaret etti. Vakıf yöneticilerinin Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünü gezme ve üniversite hakkında bilgi alma olanağı da bulduğu ziyarette, iki kurum arasında yapılabilecek işbirliği olanakları görüşüldü.

ŞAHİN: YUNUS EMRE VAKFI 45 ÜLKEDE MERKEZE SAHİP

Uluslararası Final Üniversitesi’ni ziyaretinde Üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile bir araya gelen Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin, bağlı bulundukları Yunus Emre Vakfı, amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.  2001 yılında kurulan Yunus Emre Vakfı’nın bir ayağı olarak KKTC’nde faaliyetlerine 2016 yılında başladıklarını anlatan Şahin, vakfın 45 ülkede merkezi olan ve yüzün üzerinde üniversiteye Türkoloji alanlarında destek veren bir kuruluş olduklarını kaydetti. Vakfın esas amacının Türk dilini ve kültürünü tanıtmak olduğunu ifade eden Şahin, bu amaçla konu ile ilgili bilimsel çalışmalara destek verdiklerini, yurt dışında 45’dan fazla kültür merkeziyle tanıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

“TÜRKOLOJİ BÖLÜMLERİNİ DESTEKLİYORUZ”

Şahin, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan işbirlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimini destekleyen vakfın bir üniversiteler adası olan KKTC’nde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler gerçekleştirmek amacında olduklarını söyledi. Burada öğrenim gören yabancı öğrencilerin Türkçeyi öğrenmesi ve Kıbrıs Türk kültürü başta olmak üzere Kıbrıs’tan ayrılırken Türk kültürünün gönüllü birer elçisi olması için çalıştıklarını ifade eden Şahin, bu anlamda Uluslararası Final Üniversitesi’yle de işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

ÖZTOPRAK: OLANAKLARIMIZI ENSTİTÜYLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak da yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsü’nün çalışmalarını memnuniyetle izlediklerini belirtti. Birçok dalda olduğu gibi Türkçe öğretmenliği alanında da eğitim veren Uluslararası Final Üniversitesi’nin kültürel değerlere ve Türk dilinin yayılmasına önem verdiğini de kaydeden Öztoprak, bu anlamda Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Öztoprak, gerek enstitünün çalışmalarına ev sahipliği yapmak gerekse eğitim kadrosuyla akademik konularda yardıma her zaman hazır olduklarını ifade ederek, enstitünün destek verdiği alanlarda yardım almaya da talip olduklarını söyledi.

 

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