Yeğeni, Nimet Abla'yı anlattı: Eşi veresiye bilet dağıtınca dükkanı aldı

70 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle uykuları kaçıran Milli Piyango Özel Çekilişi'ne saatler kala birçok vatandaş son bir umutla bayilerden bilet alıyor. Uğuruna inanılan Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesinin işletmecisi olan Nimet Özden, Habertürk TV'de Ebru Baki ve Serdar Kuter'e konuk oldu.

Nimet Abla'nın ismini koyduğu, yeğeni Nimet Özden şunları söyledi:- Nimet Abla, dükkanlarını aileye bıraktı ve dedi ki, 'Bu bıraktığım ismi siz devam ettirin'. Diğer bütün varlığını ise vakıf kurdu ve oraya bağışladı. Şu an o vakfın geliriyle öğrenciler okutuyoruz. Gişenin işletmesi ise bende. Nimet Abla, 1938 yılının ekim ayından bu yana devam ediyor. Bizim Bakırköy, Sirkeci ve Eminönü'nde olmak üzere üç gişemiz bulunuyor. Türkiye'de toplam biletin yüzde 10'unu biz satıyoruz.

— Nimet Abla, Milli Piyango İdaresi'nin yıllardır en önemli bayisi. Eski sahibi İsmail Bey, Nimet Abla'nın eşi oluyor. Ancak İsmail Bey biletleri veresiye dağıtıp parasını toplayamıyor ve bayiyi devretmek için müşteri ararken Nimet Abla, 'Ben bu parayı toplayacağım kimseye satma' diyerek dükkanın başına geçiyor. Büyük ikramiyenin vurmasının ardından da efsaneye dönüşüyor. Kendisinin müteşebbis bir ruhu vardı ve çok çalışkandı.

'İKRAMİYEYİ ÇANTASIYLA GÖTÜRÜR TESLİM EDERDİ'

— O gün bugündür büyük ikramiye çıkan biletleri satıyor. O zaman bilet alanların isim ve adreslerini alırdı ve ikramiye çıktığında çantasıyla alır parayı götürür teslim ederdi. Kendisine büyük ikramiye hiç çıkmadı ama bana bir kez büyük değil de dördüncü büyük ikramiye çıkmıştı.