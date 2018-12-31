  • BIST 91.270
  • Altın 218,274
  • Dolar 5,2898
  • Euro 6,0567
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Yeğeni, Nimet Abla'yı anlattı: Eşi veresiye bilet dağıtınca dükkanı aldı

»
Nimet Abla gişesinin işletmecisi Nimet Özden, 80 yıllık efsane Nimet Abla'yı anlattı.
Yeğeni, Nimet Abla'yı anlattı: Eşi veresiye bilet dağıtınca dükkanı aldı

70 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle uykuları kaçıran Milli Piyango Özel Çekilişi'ne saatler kala birçok vatandaş son bir umutla bayilerden bilet alıyor. Uğuruna inanılan Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesinin işletmecisi olan Nimet Özden, Habertürk TV'de Ebru Baki ve Serdar Kuter'e konuk oldu.

Nimet Abla'nın ismini koyduğu, yeğeni Nimet Özden şunları söyledi:- Nimet Abla, dükkanlarını aileye bıraktı ve dedi ki, 'Bu bıraktığım ismi siz devam ettirin'. Diğer bütün varlığını ise vakıf kurdu ve oraya bağışladı. Şu an o vakfın geliriyle öğrenciler okutuyoruz. Gişenin işletmesi ise bende. Nimet Abla, 1938 yılının ekim ayından bu yana devam ediyor. Bizim Bakırköy, Sirkeci ve Eminönü'nde olmak üzere üç gişemiz bulunuyor. Türkiye'de toplam biletin yüzde 10'unu biz satıyoruz.

 

— Nimet Abla, Milli Piyango İdaresi'nin yıllardır en önemli bayisi. Eski sahibi İsmail Bey, Nimet Abla'nın eşi oluyor. Ancak İsmail Bey biletleri veresiye dağıtıp parasını toplayamıyor ve bayiyi devretmek için müşteri ararken Nimet Abla, 'Ben bu parayı toplayacağım kimseye satma' diyerek dükkanın başına geçiyor. Büyük ikramiyenin vurmasının ardından da efsaneye dönüşüyor. Kendisinin müteşebbis bir ruhu vardı ve çok çalışkandı.

'İKRAMİYEYİ ÇANTASIYLA GÖTÜRÜR TESLİM EDERDİ'

— O gün bugündür büyük ikramiye çıkan biletleri satıyor. O zaman bilet alanların isim ve adreslerini alırdı ve ikramiye çıktığında çantasıyla alır parayı götürür teslim ederdi. Kendisine büyük ikramiye hiç çıkmadı ama bana bir kez büyük değil de dördüncü büyük ikramiye çıkmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mars'ın 'Başka Cem Yılmaz'lar çıkar' restine komedyenden yanıt: İyi çıkarmalar, terbiyesiz31 Aralık 2018 Pazartesi 09:27
  • KKTC'de futbolcu olan Cihan Duman Şanlıurfalı çocukları sevindirdi30 Aralık 2018 Pazar 14:35
  • Müfredat ve soru tipi değişiyor, sınavlar azaltılıyor, özel okullar artıyor, ilkokulda not kalkıyor; MEB'in yeni stratejik planı ne getirecek?30 Aralık 2018 Pazar 13:16
  • Kırmızı iç çamaşırına zam30 Aralık 2018 Pazar 13:11
  • CHP "Seni seviyorum" sloganını kullanacak30 Aralık 2018 Pazar 13:05
  • AKP'li vekil Karadeniz yolu diye Hindistan’dan fotoğraf paylaştı30 Aralık 2018 Pazar 13:00
  • Vücut geliştirme sporcusu kadın evinde öldürüldü29 Aralık 2018 Cumartesi 21:00
  • FETÖ davası….KTBK’le ilgili davada 3 sanık tahliye edildi29 Aralık 2018 Cumartesi 18:19
  • Müjdat Gezen'in itiraz dilekçesinden: Kızı Hollanda'da kanser tedavisi görüyor; bu yasak manevi işkence29 Aralık 2018 Cumartesi 18:00
  • AKP'nin İstanbul aday tanıtım toplantısında yumruklu kavga29 Aralık 2018 Cumartesi 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti