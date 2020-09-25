Yeğeni, Pablo Escobar’ın evinde, duvara gizlenmiş, 18 milyon dolar değerinde para bulmuş

Ülkedeki Red+ Noticias adlı TV kanalına konuşan Nicolás Escobar, beş yıldır yaşadığı, Medellin kentindeki evde para bulduğunu anlatırken, “Bu onun saklandığı evlerde gizlenmiş halde bulduğum ilk para değil” dedi.

Yıllarca ABD’ye iade edilmemek için Kolombiya’da ‘devlete savaş açan’, bir dönem ‘dünyanın en zengin yedinci kişisi’ olarak gösterilen ve 1993’te çatışmada ölen Escobar’ın yeğeni, paranın yanı sıra daktilo, uydu telefonları, altın kalem, kamera ve bastırılmamış fim bulduğunu söyledi.

Bulduğu onlarca yıllık paralar arasındaki bazı banknotların tedavülden kalktığını belirten Nicolás Escobar, Medellin karteli lideri amcasına birçok olayda eşlik ettiğini, bir kez de onu arayan şahıslar tarafından kaçırıldığını da anlattı.