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Yeğenine otobüsle el bombası gönderen dayı tutuklandı: 'Kargoyla gönderemeyince otobüsle gönderdim'

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Muş'tan yeğenine otobüsle gönderdiği el bombası bulunan koli Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yakalanan şahış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yeğenine otobüsle el bombası gönderen dayı tutuklandı: 'Kargoyla gönderemeyince otobüsle gönderdim'

Muş'tan yeğenine otobüsle gönderdiği el bombası bulunan koli Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yakalanan şahış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı ilk ifadesinde, gönderdiği paketi başta kargoyla yollamak istediğini ancak bu talebi kabul edilmeyince otobüsle gönderdiğini aktardı.

Bursa'da Muş'tan gelen bir yolcu otobüsüne verilen koliden çıkan ve terminalde ele geçirilen el bombasını gönderen şahıs tutuklandı. Zanlının ilk ifadesinde, evini taşıdığı ve o eşyaları da kargo ile gönderemediği için otobüse verdiğini belirtirken, olayın örgütsel bir faaliyet olmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Muş'tan geldiği belirtilen bir yolcu otobüsüne Bursa'da M.Y. isimli şahsa teslim edilmek üzere birkaç koli emanet edildi. Bursa'da teslim aldığı kolileri x-ray cihazından geçirdiği sırada güvenlikçiler kolilerin birinde el bombası olduğunu fark etti. Kolilere el koyan ve olayı polis ekiplerine bildiren güvenlikçiler, M.Y.'nin de bir yere ayrılmasına müsaade etmedi.

Olay yerine gelen Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. M.Y.'yi gözaltına alan ekipler kolinin Muş'tan İ.E. tarafından gönderildiğini tespit etti.

Gözaltına alınan dayı İ.E.'nin Muş'taki evini Bursa'ya taşıdığı, eşyaların bir kısmını nakliye yoluyla, bir kısmını kargo yoluyla, kargoyla gönderemediklerini de yolcu otobüsü ile Bursa'ya gönderdiği öğrenildi. İ.E. emniyette verdiği ilk ifadesinde yolcu otobüsüne verdiği eşyaların kargoya alınmadığını ifade ederek, el bombasının kendisine ait olmadığını iddia etti.

Yapılan araştırmalarda olayın örgütsel bir faaliyet olmadığı tespit edilirken, el bombasını gönderen İ.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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