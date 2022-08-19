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Yeğenini istismar ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan zanlıya 7 gün tutukluluk

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16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanan çocuğun dayısı M.E. mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yeğenini istismar ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan zanlıya 7 gün tutukluluk

Mahkeme zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan M.E. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, konu ile ilgili olguları aktardı.

Polis, huzurunda bulunan M.E’nin 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2017-2022 tarihleri arasında zanlı M.E’nin yeğeni olan 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

ZANLI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Polis, M.E’nin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifadesinde suçları kabul etmediğini,  sadece dayı şefkati ile kucağına oturtup yanaklarından öptüğünü söylediğini anlattı.

Polis, çocuğun ifadesinin sosyal hizmet uzmanları eşliğinde alındığını ve yeğenine 7 yaşından itibaren cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik ifadesinin bulunduğunu söyledi.

POLİS, ZANLININ ENSEST İLİŞKİLERLE İLGİLİ VİDEOLAR İZLEDİĞİNİ BELİRLEDİ

Polis, zanlının cep telefonunda ilk tespitlere göre arama motorlarında ensest ilişkilerle ilgili videolar izlendiğinin belirlendiğini ve çocuğun ifadesinde dayısının kendisine bu videoları izlettiğine dair ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmediğini söylediğini aktardı.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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