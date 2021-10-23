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Yeğenini taciz etti Tutuklandı

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Lefkoşa'da meydana gelen meydana gelen cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı K.I mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yeğenini taciz etti Tutuklandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, yeminli şahadet vererek olguları aktardı. Polis, huzurzda bulunan zanlı K.I.’nın Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis,  22.10.2021 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şubeye annesi H.G., Sosyal Hizmetlerde görevli S.Ö. ile gelen müşteki Ö.G’nin 2017 yılı içerinde Lefkoşa'da teyzesi M.I.’nın ikametgahında misafir olarak bulunduğu bir sırada teyzesinin kocası zanlı K.I.'nın göğüslerini elleri ile okşamak ve dudaklarından öptüğünü bildirip bu hususla ilgili şikayette bulunduğunu belirtti.

Polis, ayni gün mesele ile ilgili tahkikata başlandığını ve müştekinin kendisine yapılan cinsel saldırı ile ilgili olarak 2019 yılı içerinde öğrenim gördüğü okuldaki rehber öğretmenine olayı anlattığı ve bu hususla ilgili dosyasına kayıt düşüldüğünün öğrenildiğini anlattı. Polis, yine ayni gün yapılan soruşturmada halen öğrenim gördüğü okuldaki yeni rehber öğretmenine de 04.10.2021 tarihinde yaşanan olayla ilgili bilgi verdiğinin tespit edildiğini ve bunun üzerine soruşturmanın genişletildiğini kaydetti. Polis, yine ayni gün zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını belirterek, meselede 4 ifade temin edildiğini ve bu alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin devam ettiğini anlattı.

Polis, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde ifadesi alınması gereken tanıklara etki edebileceğinden tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak :Seskıbrıs

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