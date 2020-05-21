Yeğenlerini tutuklayan polisi tehtid eden zanlı teminatla bağlandı

18.5.20 tarihinde saat 1200 raddelerinde, Turunçlu anayolu üzerinde, karşılaştığı Dörtyol karakolunda görevli R.D’ye yeğenlerini tutukladığı gerekçesiyle öldürmekle tehdit ederek şiddet tehdidinde bulunan A.T götürüldüğ Dörtyol karakolunda sinirlenip pencere camını kırması sonucu sol elinden yaralandı. Tutuklanan zanlı Hastaned tedavi görüp taburcu edildikten sonra polis hücresine konuldu.19.5.20 tarihinde Şiddet tehdidi, kasti hasar, uygunsuz tavrı hareket ve rahatsızlık suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 21.5.20 tarihinde yeniden mahkemeye çıkarıldı ve teminata bağlanarak serbest kaldı. İddia makam adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, ilk tanık olarak polis memuru İbrahim Bulut’ u çağırdı. Bulut yemin altında verdiği şahadette, 18.5.20 tarihinde saat 1200 raddelerinde, Turunçlu köyü anayolu üzerinde, önceden yeğenlerini tutukladığı gerekçesiyle Dörtyol karakolunda görevli polis memuru R.D’ e hitabe yüksek sesle “ seni geberteceğim, evine bomba koyup seni ve evdekileri patlatacam. Yapmazsam bana da A. demesinler, beni iyi tanırsınız “demek suretiyle şiddet tehdidinde ve uygunsuz harekette bulunduğunu söyledi. Akabinde zanlının Dörtyol karakoluna celp edildiğini belirten Bulut zanlının karakol içerisinde girdiği esnada yüksek sesle bağırmaya, ellerini sağa sola savurmaya başladığını, sol eliyle vurmak suretiyle 115x35 ebadında pencere camını kırmak suretiyle 250 TL hasarda bulunduğunu ve tutuklandığını aktardı. Pencere camını kıran zanlının sol kolundan yaralandığını belirten Bulut ayni gün önce Gazimağusa Devlet Hastanesinde daha sonra da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi edildiğini ve tedavinin uzun sürmesi sonucu sabah saat 03.30 raddelerinde taburcu edilerek hücreye yerleştirildiğini söyledi. Akdoğan belediyesinde çalışan zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, benzeri birçok meselesi olduğunu, bir kısmının halen mahkemede olup neticelenmediğine vurgu yapan Bulut, zanlının mesele ile ilgili ifade vermediği gibi kendisine okunan yazılı dava tebliğine de kabul etmem şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişini imza edeceği 50000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)