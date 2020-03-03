Uzun süredir tedavi gören 1 çocuk annesi Yeliz Büyükoğlu’nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.
43 yaşındaki Büyükoğlu, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisinde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Uzun süredir tedavi gören 1 çocuk annesi Yeliz Büyükoğlu’nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.
43 yaşındaki Büyükoğlu, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisinde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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