Yeme zam yapıldı
Yemin fiyatının 10 TL arttığı öğrenildi.
Dövizdeki artış etkisini giderek göstermeye başladı.
Bir çok şirket özellikle döviz ve ham madde girişindeki fiyatların aşırı artmasıyla fiyat düzenlemesine gitmek zorunda kalıyor.
Yeme zam yapıldı
Yemin fiyatının 10 TL arttığı öğrenildi.
Dövizdeki artış etkisini giderek göstermeye başladı.
Bir çok şirket özellikle döviz ve ham madde girişindeki fiyatların aşırı artmasıyla fiyat düzenlemesine gitmek zorunda kalıyor.
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