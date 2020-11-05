  • BIST 1.180
  • Altın 527,779
  • Dolar 8,4152
  • Euro 9,9508
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 yeni vaka!

Yeme zam yapıldı

» »
Yeme zam yapıldı
Yeme zam yapıldı

Yeme zam yapıldı

Yemin fiyatının 10 TL arttığı öğrenildi.

Dövizdeki artış etkisini giderek göstermeye başladı.

Bir çok şirket özellikle döviz ve ham madde girişindeki fiyatların aşırı artmasıyla fiyat düzenlemesine gitmek zorunda kalıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP lideri Özyiğit: Demokrasi bir gün herkese lazım olur05 Kasım 2020 Perşembe 17:42
  • Yeme zam yapıldı05 Kasım 2020 Perşembe 17:39
  • “İşletmelere Can Suyu Desteği”nin 2. Aşaması başladı05 Kasım 2020 Perşembe 17:30
  • KTFF Başkanı Sertoğlu futbol camiasına seslendi05 Kasım 2020 Perşembe 17:28
  • Taçoy: 45 gün sonra tek adaylı kurultay olabilir05 Kasım 2020 Perşembe 17:04
  • Emekli Subaylar Derneği’nden KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e Kınama05 Kasım 2020 Perşembe 16:49
  • Kıbrıs’taki Dini Liderlerden, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kutlama05 Kasım 2020 Perşembe 16:48
  • PGM trafiğe kapanacak yolları bildirdi05 Kasım 2020 Perşembe 16:45
  • Arıklı:Hüseyin Özgürgün aday olacak!05 Kasım 2020 Perşembe 16:42
  • YDP:''Cumhurbaşkanı derhal görevlendirme yapmalıdır''05 Kasım 2020 Perşembe 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti