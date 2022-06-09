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Yemek yedikten sonra neden açlık hissederiz?

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Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi
Yemek yedikten sonra neden açlık hissederiz?

Yemek yedikten kısa bir süre sonra açlık hissiyatı oluşuyorsa, doymama ya da sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı gelişiyorsa bu durumlara birçok farklı faktör neden olabilmektedir. Bu durumların gelişmesi sağlık sorunlarından kaynaklanabileceği gibi yanlış beslenme alışkanlıkları kaynaklı da ortaya çıkabilmektedir. Bu yazımızda ise bu durumlara nelerin sebebiyet verebileceğini inceleyeceğiz. 

Reaktif Hipoglisemi 

Yemek sonrası açlık, halsizlik, yorgunluk, el ayak titremesi gelişiyorsa gün içinde sık sık tatlı istekleri ortaya çıkıyorsa ve uzun süreli açlıklar sonrası kızgınlık hali gelişiyorsa reaktif hipoglisemiden şüphelenilmelidir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenilmesi, stres ve düzensiz beslenme hipoglisemiyi tetiklemektedir. Bu sebeple dengeli beslenilmesi önem arz etmektedir. 

Yetersiz Su Tüketimi 

Su, organların sağlıkla çalışabilmesi için elzem olan bir besin maddesi olarak kabul edilmektedir. Yetersiz tüketildiğinde birçok organın çalışmasında yavaşlamalar meydana getireceği için kilo verme sürecini de olumsuz yönde etkileyecektir. Aynı zamanda açlık ve susuzluk sinyalleri birbirine benzer olduğu için yetersiz su tüketiminde susuzluk sinyali açlık sinyali ile karıştırılarak gereksiz besin tüketimine sebebiyet verebilmektedir. 

Dengesiz ve Yetersiz Öğün Planlaması 

Yeterli ve dengeli bir öğün bütün besin gruplarını içermelidir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmek bizi daha hızlı acıktıracağı için sindirim süresi uzun olan protein ve lif içeriği yüksek besinleri de öğünümüze dahil etmek tokluk süremizin uzamasını sağlayacaktır. 

Stres  

Fazla stresli olmak, açlık hissiyatını tetikleyen bir hormon olan kortizol üretiminde artışa neden olmaktadır. 

Yetersiz Uyku 

İştah metabolizmasının düzenlenmesinde etkisi bulunan ghrelin hormonunun düzenlenmesi için yeterli uyku alımı gereklidir. 

Fiziksel Aktivite 

Normalden daha fazla egzersiz yapılması ile metabolizmada hızlanma bu sebeple de enerji ihtiyacında artış meydana gelecektir. Artan enerji ihtiyacı da açlık hissiyatı oluşturacaktır. 

Leptin Direnci 

Beyne doyma sinyalini gönderen ana hormonlardan biri olan leptin bazı kişilerde olması gerektiği şekilde çalışmamaktadır. Bu durum leptin direnci olarak nitelendirilmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, yeterli uyku alımının leptin direnci üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. 

İnsülin Direnci 

Kan şekerinin yükselmesi ile insülin seviyelerinde artış görülmesi ile ortaya çıkan insülin direnci açlık hissiyatının oluşmasına neden olmaktadır. 

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