Yemek yeme isteğini azaltacak yöntemler
1- Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin
Bir şeyler atıştırmak istiyorsanız yanınızda sağlıklı yiyecekler bulundurun. Bu sayede kilo alımını engellemiş olursunuz. Örneğin çiğ kuruyemiş, meyve veya yoğurt olabilir. Tabii atıştıracağınız yiyeceği 1 avuçla sınırlandırmak koşuluyla.
Çoğumuz zaman zaman yemek yediğimiz halde doymuyor gibi hissedebiliriz. Eğer siz de böyle bir dönemdeyseniz ve yemek yeme isteğini azaltacak yöntemler arıyorsanız bu haber tam size göre.
29 Ocak 2021 Cuma 19:02
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