1- Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin Bir şeyler atıştırmak istiyorsanız yanınızda sağlıklı yiyecekler bulundurun. Bu sayede kilo alımını engellemiş olursunuz. Örneğin çiğ kuruyemiş, meyve veya yoğurt olabilir. Tabii atıştıracağınız yiyeceği 1 avuçla sınırlandırmak koşuluyla.

Çoğumuz zaman zaman yemek yediğimiz halde doymuyor gibi hissedebiliriz. Eğer siz de böyle bir dönemdeyseniz ve yemek yeme isteğini azaltacak yöntemler arıyorsanız bu haber tam size göre.