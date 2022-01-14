Yemek Yemeyi Durduramıyor Musunuz? Omicron’un Bilinmeyen Semptomlarına Dikkat

Avustralya’da yaşayan influencer Alexandra Duffin, Omicron varyantına yakalandıktan sonra yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

TikTok’ta yaklaşık 75 bin takipçisi bulunan Duffin, Omicron varyantına yakalamanın bir sonucu olarak “yemek yemeyi bırakamadığını’ açıkladı.

Duffin, iki kez corona virüse yakalandığını açıklarken, ilkinin Ekim ayında ve aşısızken olduğunu belirtti ve bu yüzden hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Ancak genç kadın, 3 Ocak’ta iki aşısını da olduktan sonra bu kez Omicron varyantına yakalandı.

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Duffin, ilk kez coronaya yakalandığı sırada ‘zar zor yemek yediğini’ belirtirken, Omicron’a yakalandıktan sonra ise durumun tamamen farklı olduğunu ve ‘yemek yemeyi durduramadığını’ aktardı.

‘YEMEK YEMEYİ BIRAKAMIYORUM’

Sosyal medyadan yayınladığı video ile durumunu anlatan Duffin, “Son Covid deneyimimde yemek yemedim, iştahım yoktu. Biraz kilo verdim. Şaka yapmıyorum bu durumu sevmiş bile olabilirim.” dedi. Ancak Omicron’dan sonra durumunun tam terse döndüğünü belirten Duffin, “günün her beş dakikasında bir yemek yemek istediğini” dile getirdi.

TikTok fenomeni, “Yemek yemeyi bırakamıyorum. Üzgünüm ama bırakamıyorum…” dedi.

Daha önce de Omicron varyantının sıra dışı semptomları bildirilmişti. Bilim insanları ve uzmanlar virüs bulaştıktan çok kısa bir süre sonra hastaların yüzde 20'sinde ishal görüldüğünü belirtmiş, bir başka incelemede de pembe göz ve saç dökülmesi Omicron’un sıra dışı semptomları arasında yer almıştı.