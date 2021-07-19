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Yemek Yerken Kulağınızda Ağrı Hissediyor Musunuz?

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Yemek Yerken Kulağınızda Ağrı Hissediyor Musunuz?
Yemek Yerken Kulağınızda Ağrı Hissediyor Musunuz?

Kontrolsüz hücre büyümesiyle ortaya çıkan dil tümörlerinde büyüme, kötü huylu da olabilir, iyi huylu da… Özellikle yemek yerken kulağa vuran ağrı, tükürükten kan gelmesi gibi bazı belirtileri önemseyerek kontrole gidin.

Birçok kişi hayatı boyunca ağzında ve dilinde çıkan yara ve aftlarla karşılaşmıştır. Genellikle önemsemediğimiz bu yaralar, kimi zaman dil kanserinin bir belirtisi olabilir. Bu noktada erken teşhisin kanserin tedavisinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, dil kanseri ile ilgili önemli bilgiler verdi…

Hücrelerin kontrolden çıkarak çoğalmasıyla, dilde meydana gelen kanser türüne dil kanseri denir. Dil kanseri diğer baş boyun kanserlerine göre ön tarafta ve açık bölgede bulunduğu için daha kolay teşhis edilebilen bir kanser çeşididir. Dilin üzerinde yaralar, aftlar veya beyaz beneklerin oluşmasıyla kendini belli eden dil kanseri, daha çok sigara, alkol tüketimi ve siroz sebebiyle gelişiyor. Bu sebeple ağızda çıkan yaraları önemsemek, dil kanserini teşhis etmekte büyük bir rol üstleniyor.

AĞIZ VE DİŞ HİJYENİ ETKİLİYOR

  • Siroz,
  • Alkol tüketimi,
  • Sigara kullanımı,
  • 40 yaşın üstünde olmak,
  • Diş ve ağız hijyenine dikkat etmemek,
  • Diğer kanser türlerinin metastaz yapması,
  • Frengi,
  • Bağışıklık sisteminin zayıf olması,
  • Diş protezlerinin yanlış yapılması ve konumlandırılması.

DİL KANSERİ NERELERDE GÖRÜLÜR?

  • Ağız tabanı, dil altı,
  • Yanak,
  • Tonsil, bademcik,
  • Sert ve yumuşak dokular,
  • Dudak,
  • Küçük dil,
  • Diş eti ve çene kemiği.

İLERLEME İYİ YA DA KÖTÜ DEVAM EDİYOR

Kontrolsüz hücre büyümesiyle ortaya çıkan dil tümörlerinde büyüme, kötü huylu da olabilir, iyi huylu da… Genellikle o kötü huylu tümörler, çevre dokulara zarar vererek büyümesinin yanı sıra çevredeki lenf bezelerine ve vücudun diğer organlarına sıçrama yapıp o bölgelerde de kontrolsüz büyümeye devam eder. Sonuçta bu süreç, hayatı tehdit eder hale gelecektir. İyi huylu tümörler, çevre dokuları işgal etmeden ve genel olarak hasar vermeden 'iterek' büyürler. Lenf bezelerine ve vücudun diğer organlarına sıçrayıp (metastaz) hayati bir tehdit oluşturmazlar.

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