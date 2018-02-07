YEMEKLİ BULUŞMA MI?

8 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Kıbrıs Rum toplumunda gerçekleşen Başkanlık seçimlerinde kendisini gibi federasyon tezini savunan rakibi Malas’ı geride bırakarak Başkanlık görevine devam eden Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz günlerde müzakereleri başlatmak konusunda Akıncı’ya yapacağı çağrının, Türk tarafının sert açıklamalara rağmen olumlu bir karşılık bulacağı iddia edildi.

Diplomatik kaynaklar, Mustafa Akıncı’nın basına yansıyan çağrı konusunda olumlu bir düşünceye sahip olduğunu bildirirken, bu çağrının daha önce de olduğu gibi yemekli bir toplantıyla gerçekleşme ihtimalinin yüksek olabileceği üzerinde görüş belirttiler. Gerçekleşmesi beklenen çağrının ardından BM’nin bu safhada görüşmeye resmi olarak aracılık etmesi beklenmezken, iki lider arasındaki fikir alış-verişinin müzakerelere yeniden başlamak için tarafların hangi noktada olduklarını anlamak açısından faydalı olması bekleniyor.