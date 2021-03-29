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Yemeksepeti kullanıcılarına uyarı: Bilgileri çalınanlar ne yapmalı?

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Yemeksepeti kullanıcılarına uyarı: Bilgileri çalınanlar ne yapmalı?
Yemeksepeti kullanıcılarına uyarı: Bilgileri çalınanlar ne yapmalı?

Online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti kullanıcılarının kayıtlı telefon numaraları, adres bilgileri, e-posta adresi gibi bilgilerinin siber saldırı sonrası çalınmasının ardından Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, veri ihlaline uğrayan Yemeksepeti kullanıcılarına 4 uyarıda bulunuldu.

Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, SHA-256 ile şifrelenmiş parolaların kırılmasının oldukça zor olduğunu ve şifrelere düz metin olarak ulaşılmadığını belirterek, kullanıcıların her ihtimale karşı mutlaka şifrelerini, benzer mail adresi ve şifre kombinasyonuyla giriş yaptıkları diğer hesap şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi. 

Cumhuriyet'in haberine göre; Akkoyunlu, veri ihlaline uğrayan Yemeksepeti kullanıcılarına bulunduğu 4 uyarı şöyle:

1. Şifrelerinizi daha zor bir şifre ile değiştirin.

Şifrelerin düzenli periyotlarla değiştirilmesi bir alışkanlık haline getirilmeli ve her zaman büyük-küçük harflerin yer aldığı, alfa numerik zor şifreler kullanılmalı. Veri ihlallerinin ardından ise her ihtimale karşı şifreler değiştirilmeli.

2. Mail adresinizin şifresini değiştirin.

Birçok kullanıcı tek bir şifreyi tüm hesap ve mail adresi kombinasyonlarında kullanıyor. Bu nedenle veri ihlaline uğrayan platform için kullandığınız e-posta adresi ve şifre kombinasyonunu başta mail adresiniz olmak üzere diğer tüm kullandığınız hesaplarda değiştirmelisiniz.

3. Tanımlı kart bilgilerinizi yeni bir sanal kart ile değiştirin.

Kredi kartı bilgileri güvenli bir şekilde saklansa da online alışverişlerde her zaman sanal kart kullanılmalı ve limitleri kontrol edilmeli. Bu sayede bir veri ihlali durumunda hızlıca kartınızı iptal edip yeni oluşturduğunuz bir sanal kart ile işlemlerinize devam edebilirsiniz.

4. Sosyal mühendislik ve hedefli oltalama saldırılarına karşı tetikte olun.

Şirketten yapılan açıklamada ad-soyad, doğum tarihi, e-posta adresleri ve adres bilgilerinin de ele geçirildiği bilgisi verildi. Sizi arayarak adınız ve soyadınızla hitap eden, adres bilginizi bilen ve e-posta adresinize mail gönderebilen bir dolandırıcı, sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak daha inandırıcı olabilir. Bunun gibi olası oltalama saldırılarına karşı daima tetikte olmalı, kurumların ve şirketlerin kendi sitelerinden işlem yapmalı ve e-posta ile gönderilen linklere tıklarken temkinli olmalısınız.

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